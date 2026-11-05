Entró en vigor: los trabajadores pueden sufrir una reducción de jornada obligados por la empresa y perdiendo sueldo

Conseguir una reducción o una adaptación de jornada es uno de los sueños de muchos trabajadores.

De hecho, alrededor del 74% de los trabajadores considera que la conciliación en su empleo es insuficiente, y aproximadamente un 50% manifiesta tener dificultades para compatibilizar la vida profesional y personal, según informes de Great Place to Work.

No obstante, estas reducciones pueden conseguirse de muchas maneras y no todas ellas resultan gratas para el empleado.

La empresa también puede imponer unilateralmente este tipo de medidas, aplicando la correspondiente rebaja salarial, llegando incluso a la suspensión del contrato.

Así lo explica el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores:

"La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal", sostiene la normativa.

Esta reducción debe ser temporal y comprenderá un porcentaje que abarca del 10 al 70% de la jornada de trabajo. El sueldo también se reducirá en el mismo porcentaje.

Opciones del trabajador

Cuando la medida afecta a varios trabajadores, en el marco de un ERTE, se aplicará al conjunto de empleados incluidos en él.

En cambio, si se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual, regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa deberá comunicarla con un preaviso mínimo de 15 días.

Una vez recibida la notificación, el trabajador podrá aceptar el cambio, impugnarlo judicialmente en un plazo de 20 días hábiles o, en determinados supuestos, solicitar la extinción del contrato con derecho a una indemnización.

Qué son estas causas

Esta medida empresarial solo puede accionarse cuando concurren las causas citadas anteriormente: económicas, técnicas, organizativas o de producción

Cuando hablamos de causas económicas, se refiere a circunstancias económicas negativas como la existencia de pérdidas actuales o previstas y disminución persistente de ingresos durante dos trimestres seguidos.

Por otro lado, en lo que respecta a causas técnicas, estas se producen cuando existen cambios en los instrumentos o medios de producción.

Por ejemplo, que una empresa de artes gráficas compre una máquina de impresión automatizada que sustituya a otras máquinas de la empresa. Esta compra modifica la forma de trabajo radicalmente, reduciendo la carga de horas del operario para fabricar la misma cantidad de productos.

Asimismo, las causas organizativas se dan "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción", explica el art. 47.2.

Por último, se entiende que concurren causas productivas cuando hay cambios en la demanda de productos o servicios.

Todas ellas auguran una mala noticia para el empleado, consiguiendo esa ansiada conciliación pero a un precio muy alto.