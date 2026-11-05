Álex, administrador de fincas: "Si un vecino mayor de 70 años pide un ascensor, en principio no hace falta acuerdo en junta"

Las comunidades de vecinos son, como suele decirse, una lotería. Al comprar un piso no sabes a ciencia cierta quiénes son tus compañeros de rellano y qué rarezas tienen.

De hecho, las series de televisión como 'Aquí no hay quién viva' o 'La que se avecina' no han triunfado por casualidad.

Uno de los problemas más comunes que pueden surgir en las comunidades es por el ascensor, y más cuando hay personas mayores en el edificio y este no cumple con los mínimos de accesibilidad requeridos.

Así lo explica el administrador de fincas Álex Nasu en sus redes sociales (@alexcomunidades).

"En edificios que no tienen ascensor, siempre existen muchas dudas sobre qué mayoría se necesitan para instalar uno. Tenemos dos vías principales", cuenta el especialista.

Primera opción

La primera opción, regulada por el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, se aplica cuando un residente de la comunidad tiene discapacidad o es mayor de 70 años y solicita la obra.

"Si el ascensor lo pide una persona que vive o trabaja en el edificio y que o bien tiene discapacidad o es mayor de 70 años, en principio, no se necesitaría acuerdo de la junta de propietarios", señala Nasu.

Concretamente, según recoge la Ley de Propiedad Horizontal, una comunidad de vecinos está obligada a hacer obras de accesibilidad (por ejemplo, una rampa o un ascensor) si en el edificio vive, trabaja o presta servicios voluntarios un inquilino con estas características.

No obstante, hay un límite importante.

"Siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes", señala el art. 10.1.b.

Es decir, no se requiere votación previa siempre que el coste de instalar el ascensor no supere el límite de 12 mensualidades de cuotas comunitarias.

"Si excede esas 12 cuotas y ese sobrecoste no lo asume la persona interesada, sería necesario pasar a la siguiente vía", afirma el administrador.

Segunda opción

Esta alternativa, basada en el artículo 17.2, se utiliza para obras de mejora o cuando no se cumplen los requisitos del caso anterior.

"Por esta vía no habría límite del importe pero sí sería necesario el voto a favor de la mayoría de propietarios", explica Nasu.

En cualquiera de los casos es conveniente revisar los Estatutos de la comunidad y la Ley de Propiedad Horizontal, ya que marcan las reglas para que las barreras arquitectónicas no se conviertan en un obstáculo insalvable.