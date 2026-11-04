El restaurante donde paran Jorge Azcón y Pepe Rodríguez: más de 30 años de historia y famoso por su ternasco

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Zaragoza, una realidad que se ve reforzada por las numerosas visitas de rostros conocidos a los restaurantes de la ciudad.

Desde la plaza de los Sitios, la zona universitaria de San Francisco o la plaza de España, con la famosa zona del Tubo a pocos pasos, siempre hay algún rincón con ambiente y buenas propuestas gastronómicas.

Si un restaurante lleva años entre los grandes referentes de Zaragoza y, además, se ha convertido en punto de encuentro de numerosos famosos, será por algo.

Entre los establecimientos emblemáticos de la capital Zaragoza, destaca Palomeque, situado en pleno centro de la ciudad.

De hecho, se podría decir abiertamente que es uno de los restaurantes favoritos de los famosos en Zaragoza. Basta con echar un vistazo a su propia web para encontrar decenas de celebridades de lo más variopintas.

Entre ellos hay grandes cocineros, como Luis Aduriz o Ángel León; actores, como el aragonés José Luis Gil; escritores, como Luis del Val; y actores como Paula Prendes y Raúl Peña.

A ellos, se suman dos figuras muy conocidas del mundo de la política y de la gastronomía, Jorge Azcón y Pepe Rodríguez.

A través de las redes sociales del establecimiento, se ha querido dejar constancia de la visita que han recibido de estos dos grandes profesionales.

"¡Gracias, Pepe y Jorge, por vuestra visita y por compartir un ratito con nosotros! Siempre es un placer abrir las puertas de nuestra casa a personas que viven y sienten la gastronomía 🥂❤️", mencionaba el restaurante maño en referencia a la visita de Jorge Azcón y Pepe Rodríguez.

Así es el restaurante

Focos aparte, cuando se trata de poner toda la 'carne en el asador', el establecimiento no se queda atrás.

En cuanto a la propuesta gastronómica se refiere, ellos mismos se definen como un "bistró aragonés" que ofrece "una cocina actual y de mercado con pinceladas de vanguardia".

Uno de sus puntos fuertes es su flexibilidad, pudiendo disfrutar de "deliciosas tortillas caseras a la hora del almuerzo, suculentas raciones y bocados para un buen vermú, o comer y cenar con nuestros platos de la carta y sugerencias diarias de producto fresco, de temporada y de proximidad", afirman.

Las opciones de su carta son interminables, con hasta 70 especialidades el restaurante está pensado para todos los gustos y bolsillos.

En definitiva, uno de esos lugares que merece tener en cuenta si caminas hambriento por el centro de Zaragoza.