El pueblo medieval más bonito de España ideal para recorrer a pie y conocer su casco histórico con seis iglesias del siglo XII

En Uncastillo no hace falta entrar en un museo para encontrarse con el arte medieval.

Basta con caminar por sus calles.

Esta localidad de las Cinco Villas, al norte de la provincia de Zaragoza, conserva uno de los conjuntos románicos más destacados de España: seis iglesias levantadas a partir del siglo XII, además de un castillo, palacios y los restos de su antigua muralla.

Su patrimonio es precisamente el motivo por el que merece la pena acercarse hasta allí.

Uncastillo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966.

Mantiene un trazado urbano en el que conviven calles empinadas, casas señoriales y una antigua judería.

Un destino que encaja especialmente bien en una escapada de otoño, cuando recorrer el pueblo a pie y detenerse en sus monumentos se convierte en el principal plan.

Las seis iglesias románicas

El mayor atractivo de Uncastillo está en sus seis iglesias románicas: Santa María la Mayor, San Martín, San Miguel, San Felices, San Juan y San Lorenzo.

Su construcción durante el siglo XII refleja la importancia que alcanzó la villa en aquella época.

Una de las Iglesias de Uncastillo. Ayuntamiento de Uncastillo Ayuntamiento de Uncastillo

Entre todas destaca Santa María la Mayor. Su portada sur es una de las muestras más interesantes de la escultura románica española. Sus figuras y relieves convierten la entrada al templo en una auténtica exposición de piedra que merece una parada detenida.

También merece atención la iglesia de San Martín, donde se encuentra el Centro de Interpretación de Arte Religioso del Prepirineo. En San Juan, por su parte, se conservan pinturas murales románicas que completan el recorrido por el patrimonio religioso de la localidad.

Fortaleza Uncastillo. Ayuntamiento de Uncastillo Ayuntamiento de Uncastillo

Pero Uncastillo no termina en sus iglesias. Sobre la Peña de Ayllón se levanta el castillo medieval, uno de los símbolos del municipio.

En el antiguo recinto amurallado todavía quedan restos de las defensas que protegían la población, entre ellos la torre conocida como del Homenaje.

Palacios, judería y artesanía

El paseo permite descubrir también una arquitectura civil que da cuenta de otras etapas de la historia de Uncastillo.

La Casa Consistorial, de estilo renacentista y con una monumental fachada, es uno de sus edificios más reconocibles. A ella se suman el palacio gótico de Martín el Humano y la Lonja.

Otro de los espacios que merece atención es la antigua judería, incorporada en 2026 a la Red de Juderías de España. Sus calles forman parte de ese entramado medieval que invita a caminar sin necesidad de seguir un itinerario complicado.

La localidad cuenta, además, con una notable concentración de artesanos, cuyos establecimientos ofrecen productos y objetos elaborados de manera artesanal.

Una visita entre ruinas

El otoño es una buena época para conocer Uncastillo, especialmente para quienes buscan una escapada centrada en la historia y el patrimonio.

Las temperaturas más suaves permiten recorrer sus calles y dedicar tiempo a sus iglesias, palacios y rincones históricos.

Acueducto de Los Bañales. E.E

Y si la visita se queda corta, hay otro lugar que merece la pena añadir a la jornada: el yacimiento romano de Los Bañales, situado en los términos municipales de Uncastillo, Layana, Biota y Sádaba.

Es uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes de Aragón y una forma de ampliar el recorrido histórico mucho más allá de la Edad Media.

Entre el románico, la arquitectura palaciega y los restos de la antigua Roma, Uncastillo ofrece motivos suficientes para organizar una escapada cultural por las Cinco Villas.