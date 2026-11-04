Así es la mejor tarta de queso de Aragón y la segunda de España: "En 8 años no he cambiado nunca la receta"

En Aragón somos lamineros, y ese título lo ha defendido a nivel nacional un restaurante de Zaragoza.

Nola Gras ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato de España con su tarta de queso.

Una receta que lleva ocho años sin cambios y que se ha convertido en uno de sus postres estrella.

Zaragoza tiene motivos para presumir de postres.

La tarta de queso del restaurante Nola Gras ha conseguido el segundo puesto en la primera edición del Campeonato de España de Tartas de Queso, celebrado este 3 de noviembre en Boadilla del Monte (Madrid).

El chef Alejandro Viñal recibe el reconocimiento por su tarta. Nola Gras

Un reconocimiento nacional para una receta que lleva años conquistando a los clientes del establecimiento y que ahora también destaca entre las mejores del país.

Al frente de Nola Gras se encuentra el chef Alejandro Viñal, cuya trayectoria está marcada por los premios en diferentes disciplinas gastronómicas. Desde las tapas hasta los tacos, pasando por la cocina de autor, ahora suma un nuevo reconocimiento en el terreno de la repostería.

Tarta de queso

La tarta de queso de Nola Gras no nació para competir. Mucho antes de conseguir este segundo puesto nacional, ya era uno de los postres más reconocidos del restaurante y una de esas elaboraciones que muchos clientes piden cuando se sientan a la mesa.

Su receta combina queso crema, nata, huevos, azúcar y gorgonzola, un ingrediente que le aporta personalidad y un sabor diferente al de otras tartas de queso. El resultado es una elaboración especialmente cremosa, con el queso como protagonista y un equilibrio entre intensidad y dulzor.

Pero hay un detalle que la hace todavía más especial: lleva ocho años sin cambiar. Así lo explica el propio Viñal, que ha mantenido intacta una receta que se ha convertido en una de las señas de identidad de su cocina.

Su popularidad ha llegado incluso más allá del restaurante.

Durante las pasadas Fiestas del Pilar, el grupo dio un paso más con el lanzamiento de Las Tartas de Nola, una marca propia dedicada a la repostería que confirma el protagonismo que han adquirido estas elaboraciones dentro de su proyecto gastronómico.

Representante aragonesa

La primera edición del Campeonato de España de Tartas de Queso, organizado por Fenicia Marketing, ha reunido propuestas de restaurantes, pastelerías y establecimientos especializados de distintos puntos del país.

Tras una primera fase de valoración por parte de los consumidores y los inspectores del certamen, Nola Gras consiguió clasificarse entre las quince tartas finalistas. Además, fue el único establecimiento aragonés presente en esta última fase.

La final se celebró ayer, 3 de noviembre, en Boadilla del Monte (Madrid), donde la tarta zaragozana logró hacerse con el segundo puesto nacional.

Este premio se suma a una trayectoria de reconocimientos que comenzó hace años. Nola Gras consiguió la Mejor Tapa de Aragón en 2017, fue reconocido por su ensaladilla rusa en Zaragoza en 2018 y obtuvo el primer premio a la Mejor Tapa de Zaragoza y Provincia en 2021 con su Umami Marino.

La misma receta

Para Alejandro Viñal, este segundo puesto tiene un significado especial, precisamente por tratarse de una elaboración que lleva tantos años acompañando a sus clientes.

"La tarta de queso lleva muchos años formando parte de Nola Gras y es una de las recetas a las que más cariño tenemos. Conseguir que sea reconocida como la segunda mejor de España es una satisfacción enorme, especialmente porque es una elaboración que nuestros clientes conocen y disfrutan desde hace mucho tiempo, tanto que en 8 años nunca he variado la receta", señala el chef.

Viñal también destaca que los premios conseguidos en diferentes concursos tienen algo en común: el trabajo del equipo y la voluntad de seguir evolucionando sin perder la identidad del restaurante.

"Hemos conseguido premios con tapas, con platos de nuestra carta, con tacos y ahora con nuestra tarta de queso. Son elaboraciones muy diferentes, pero todas tienen algo en común: detrás existe mucho trabajo, muchas pruebas y un equipo que comparte una misma forma de entender la cocina. Para nosotros, lo importante es seguir evolucionando sin perder nuestra identidad", concluye Viñal.