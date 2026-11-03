Laguardia en el Valle de Rioja iStock

El pueblo más bonito de España para recorrer a pie y conocer un casco histórico amurallado declarado Conjunto Histórico

Laguardia, en el corazón de Rioja Alavesa, es un pueblo que parece detenido en el tiempo.

Esta villa medieval de Álava conserva sus calles empedradas, sus antiguas murallas y un conjunto histórico que invita a recorrerlo sin prisas.

En otoño, cuando los viñedos que rodean la localidad cambian de color y la vendimia deja paso a los nuevos vinos, se convierte en un destino especialmente atractivo para una escapada rural.

Situada sobre un altozano desde el que domina buena parte del valle, Laguardia fue fundada en el siglo X como enclave defensivo del Reino de Navarra.

Su posición estratégica explica tanto su origen como el trazado que todavía conserva.

La localidad mantiene prácticamente intacta su estructura medieval, con tres calles principales, estrechas y alargadas, que atraviesan el casco histórico de norte a sur y se comunican mediante pequeñas callejas y plazas.

La villa está rodeada por una monumental muralla levantada en el siglo XIII por orden de Sancho el Fuerte de Navarra.

Laguardia en el Valle de Rioja iStock

Todavía hoy se conservan sus cinco puertas históricas: Carnicerías, Mercadal, Páganos, San Juan y Santa Engracia.

Cruzar cualquiera de ellas es adentrarse en un conjunto de edificios renacentistas y barrocos, fachadas de piedra y escudos familiares que recuerdan el pasado de esta localidad alavesa.

El casco histórico

Uno de los mejores planes es perderse por sus calles peatonales y descubrir algunos de sus edificios más representativos.

Iglesia de Santa María de los Reyes, Laguardia. Los pueblos más bonitos de España

En uno de los extremos del casco histórico se encuentra la iglesia de Santa María de los Reyes, uno de los grandes tesoros monumentales de Laguardia.

Su principal atractivo está en el pórtico de piedra realizado a finales del siglo XIV, que conserva la policromía del siglo XVII.

Una visita que permite acercarse a la historia artística y religiosa de la villa.

También merece la pena detenerse en la iglesia de San Juan Bautista, situada en el otro extremo de la población, y acercarse hasta la Plaza Mayor.

Allí se concentra buena parte de la actividad cotidiana.

En la fachada del Ayuntamiento llama la atención su reloj de carillón, cuyos autómatas representan una danza tradicional cuando llega el momento de dar la hora.

Otro de los edificios destacados es la Casa de la Primicia, considerada la construcción civil más antigua de Laguardia.

Y para contemplar el pueblo desde las alturas, la Torre Abacial ofrece una panorámica de 360 grados sobre los tejados, las murallas y el paisaje de viñedos que se extiende a sus pies.

La historia medieval de la localidad también puede descubrirse a través de la tecnología.

El proyecto 'Laguardia Medieval', dirigido por el historiador y arqueólogo Iñaki Sagredo, trabaja en una recreación virtual de cómo era la villa hace unos 700 años.

La iniciativa incluye la reconstrucción digital de la Torre Abacial y del antiguo castillo, cuya evolución histórica se aborda desde el siglo XII hasta el XIX.