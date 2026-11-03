Fachada de JYSK DepositPhotos / Mejora de calidad con IA

Ha llegado a Jysk la mesita de noche más elegante y barata de la temporada: cuesta 20 euros y en color blanco

Las mesitas de noche son uno de esos elementos que permanecen inamovibles en los dormitorios durante años.

No obstante, ya lo advierte el refranero popular…"Los grandes cambios a menudo vienen de pequeños gestos".

En este sentido, si estás valorando darle un nuevo aire a tu hogar puedes empezar por sustituir las viejas mesitas de noche sin que eso signifique un desembolso económico considerable.

Destaca una de las últimas incorporaciones de la cadena danesa Jysk. Una mesita de noche sencilla que aporta un toque elegante al menor precio que puede ofrecer la marca.

Actualmente, se encuentra disponible por tan sólo 20 euros.

Ficha de producto de la mesita. Jysk.

Características

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta mesita es su diseño moderno y minimalista, que la convierte en una buena opción como mueble auxiliar para dormitorios luminosos o con una decoración de estilo contemporáneo.

Está disponible exclusivamente en color blanco, una tonalidad que combina especialmente bien con otros muebles claros, pero que también permite crear un bonito contraste con paredes, ropa de cama y elementos decorativos en tonos más oscuros.

En cuanto a los materiales, está fabricada en polipropileno, plástico ABS, melamina, fibras de madera y acero.

Esta combinación da forma a una estructura de 7 kilos de peso, lo suficientemente ligera como para que una sola persona pueda trasladarla cómodamente de una estancia a otra.

Su diseño incorpora un cajón en la parte superior, muy práctico para guardar pequeños objetos que conviene tener a mano, como los auriculares, un ebook o el móvil.

Debajo encontramos una repisa inferior abierta, que ofrece espacio adicional para colocar elementos decorativos o una cesta organizadora. A esto se suma la superficie superior, perfecta para dejar un vaso de agua, colocar una lámpara o tener el móvil cargando durante la noche.

En conjunto, la mesita soporta hasta 25 kilos de peso: 20 kilos sobre la superficie superior y otros 5 kilos en el cajón.

Se entrega desmontada, pero una vez montada presenta unas dimensiones de 38 cm de ancho, 47 cm de alto y 30 cm de profundidad, por lo que resulta una alternativa compacta para dormitorios con poco espacio.

Mesita de noche por 20 euros. Jysk.

En definitiva, una opción a valorar si tienes pensado sustituir tus antiguas mesitas de noche.

Envío y devolución

Aunque lo más recomendable es visitar una tienda física, Jysk ofrece una gran variedad de opciones de compra.

Entre ellas destaca la compra online, con un suplemento económico dependiendo del tamaño del paquete. Asimismo, también está disponible la opción ‘Click and Collect’ por la cual se reserva online y se recoge en tienda.

Por otro lado, la cadena cuenta con una política de devoluciones ilimitadas presentando el ticket de compra y estando el producto en perfectas condiciones.