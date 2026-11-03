La feria de las setas llega a este pueblo el 14 de noviembre: salida al monte, exposición y una cata muy especial

El otoño es una de las mejores épocas para descubrir los pueblos de Aragón.

Los bosques cambian de color, las temperaturas invitan a caminar y las setas se convierten en las grandes protagonistas de muchas escapadas rurales.

En las Cinco Villas, esta afición tiene su propia cita: las Jornadas Micológicas, que cada año recorren diferentes localidades de la comarca.

Después de pasar por Isuerre y Fuencalderas durante la última semana de octubre, la programación continúa en noviembre en Longás.

El sábado 14 se ha organizado una jornada en el pequeño pueblo zaragozano para acercarse al mundo de los hongos con actividades en el monte, exposiciones y hasta una cata.

Una jornada entre setas

La programación arrancará a las 10.00 con una salida al monte acompañada por el micólogo Patxi Pérez Zugasti.

Una actividad para observar y recoger distintas especies y conocer mejor la riqueza micológica del entorno. A la vuelta, las setas recolectadas se clasificarán y expondrán en la plaza del pueblo.

Por la tarde, a las 16.30, la sala de plenos del Ayuntamiento acogerá el audiovisual 'Las setas de las Cinco Villas'.

El broche llegará a las 19.30 con una propuesta diferente: la cata 'Reino fungi' (levadura vs. mohos), que permitirá descubrir el papel de estos organismos más allá de las setas que habitualmente llegan a la cocina.

La cata cuesta 10 euros por persona y cuenta con aforo limitado. Para participar es necesario inscribirse antes del 11 de noviembre a través del correo asociacionculturalchinela@gmail.com.

Las jornadas continuarán el 21 de noviembre en Lobera de Onsella, con una nueva salida al monte, un curso de cocina con setas y una degustación de migas con setas.

Longás, el pueblo

La cita micológica es también una buena excusa para conocer Longás.

Situado en la cabecera del río Onsella, a unos 160 kilómetros de Zaragoza, este pequeño municipio conserva una arquitectura tradicional muy característica de las zonas de montaña.

Longás. Ayuntamiento de Longás

Sus casas de piedra y sus tejados de losas llaman la atención, pero hay un elemento que destaca especialmente: sus chimeneas troncocónicas, construidas para proteger los hogares de las condiciones meteorológicas y vinculadas también a antiguas leyendas populares sobre las brujas.

El patrimonio del pueblo merece otro paseo.

Destaca la iglesia de Santa María y, en sus alrededores, las ermitas de Santa María Magdalena y Santo Domingo, esta última vinculada a la sierra que lleva su nombre y a la presencia de un antiguo monasterio medieval.

El entorno natural es otro de sus atractivos.

Longás. Turismo de Aragón

En las proximidades nacen los ríos Onsella y Arba de Luesia, en un paisaje de montes y vegetación que invita a caminar y descubrir las Cinco Villas lejos de las rutas más concurridas.

Así, una jornada dedicada a las setas puede convertirse en una escapada completa: naturaleza, gastronomía, patrimonio y la oportunidad de conocer un pueblo aragonés que conserva buena parte de su carácter montañés.