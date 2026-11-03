Entró en vigor: los trabajadores temporales y en prácticas deberán ser informados de puestos de trabajo vacantes

Ya lo dicen los padres…"por algún sitio hay que comenzar" y, aunque pases horas y horas buscando la oferta de empleo ideal en LinkedIn, lo más probable es que, sin experiencia, toque aceptar contratos de prácticas o temporales, cubriendo alguna baja.

No obstante, "las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida", explica el Estatuto de los Trabajadores.

Adicionalmente, tienen ciertas preferencias de cara a convertirse en un empleado fijo de la empresa.

"La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes", explica el artículo 15.7 del Estatuto.

En otras palabras, los trabajadores con contratos temporales o en prácticas, deben ser informados por su empresa de los nuevos puestos vacantes que se vayan publicando en la empresa.

Asimismo, también tendrán derecho a recibir esta información los trabajadores con contratos parciales, aquellos fijos-discontinuos y los trabajadores a distancia. En el caso de estos últimos, se entiende que pueden tener más dificultades para conocer las oportunidades laborales que surgen internamente en la empresa.

El objetivo no es otro que "garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas trabajadoras", afirma la legislación.

Procedimiento de anuncio

En el caso de anunciar una vacante, puede hacerse mediante un cartel o anuncio visible en el centro de trabajo, o cualquier otro medio acordado en el convenio colectivo que garantice que la información llega a todos.

Además de a los trabajadores, la empresa también debe trasladar esa información a los delegados de personal o comité de empresa.

Multas de hasta 750 euros

Según explica el Gabinete Asesor Fernández el incumplimiento de este aviso sobre nuevas vacantes a este tipo de trabajadores puede salir muy caro.

"Puede dar lugar a multas de entre 70 y 150 euros en su grado mínimo, de 151 a 370 euros en el grado medio y de 371 a 750 euros en el máximo", explican.

La multa dependerá de diferentes factores, "como la intencionalidad o negligencia de la empresa, la existencia de advertencias previas, el número de trabajadores afectados y las consecuencias del incumplimiento", afirma la normativa.

El respaldo legal de estas sanciones reside en el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

A fin de cuentas, empezar con este tipo de contratos no debería significar renunciar a un futuro laboral estable.