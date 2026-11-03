El bonito pueblo de 800 habitantes en el que comer a reventar a muy buen precio: "Platos caseros y buenísimos"

Hay pueblos que conquistan por sus paisajes, otros por sus calles empedradas y algunos por su gastronomía.

En La Rioja hay una localidad que reúne los tres atractivos y que merece la pena descubrir en cualquier época del año, pero ahora en otoño la naturaleza está preciosa.

Se trata de Briones, una pequeña villa de unos 800 habitantes situada en La Rioja Alta.

Se asienta sobre una colina desde la que se domina el valle del Ebro y un paisaje de viñedos que parece no tener fin.

Desde Zaragoza está a unas dos horas en coche, una distancia asequible para una escapada de fin de semana.

Su nombre está estrechamente ligado al vino, pero su oferta gastronómica va mucho más allá.

En sus calles hay asadores, restaurantes tradicionales y bares donde comer a reventar platos caseros y abundantes acompañados de un buen Rioja.

Una escapada perfecta para quienes buscan conocer los sabores de la región sin necesidad de acudir a establecimientos de alta cocina.

Cocina riojana

Uno de los establecimientos que merece una parada es el 'Asador Los Nietos', situado en la calle Mesones.

Plato casero de pochas con almejas, Asador Los Nietos. Google.

Se trata de un restaurante familiar que apuesta por la cocina tradicional y los productos de proximidad.

Entre sus especialidades destacan las patatas a la riojana, las pochas con almejas, las alcachofas con jamón y las chuletillas de cordero lechal. También prepara carnes a la brasa, pescados y postres caseros.

Otra alternativa es 'Los 4 Arcos', un restaurante conocido por su cocina riojana y sus platos tradicionales.

Entre las elaboraciones que se pueden encontrar destacan las chuletas de cordero, el bacalao a la riojana y las patatas, una de las recetas más representativas de la gastronomía de la comunidad.

Para quienes prefieren una comida más informal, Briones también cuenta con bares y gastrobares.

Es el caso de 'Gastrobar La Abadía', en la Plaza de España, donde se pueden probar tapas, pinchos y raciones.

En esta misma plaza se encuentra el Alto Ebro, una opción para tomar algo y disfrutar del ambiente del pueblo.

La gastronomía es inseparable del vino en esta localidad.

Briones cuenta con bodegas de diferentes dimensiones y una larga tradición vitivinícola.

Sus vinos permiten acompañar los platos típicos de la zona y conocer de cerca uno de los productos que mejor representan a La Rioja.

Un pueblo medieval

Pero Briones no solo merece una visita por su mesa.

Su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico y forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2017.

Pasear por sus calles empedradas es descubrir antiguas casas señoriales, fachadas de piedra y edificios blasonados que recuerdan el pasado de esta villa.

Uno de sus principales monumentos es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo de grandes dimensiones que preside el conjunto urbano.

Palacio del Marqués de San Nicolás, Briones. Los pueblos más bonitos de España

También destacan el Palacio del Marqués de San Nicolás, actual sede del Ayuntamiento, y la Casa Encantada, un museo etnográfico que permite conocer cómo era una vivienda tradicional riojana.

A las afueras del núcleo urbano se encuentra otro de sus grandes atractivos: el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, situado junto a las bodegas del mismo nombre. Es una visita interesante para conocer la historia de la viticultura y la importancia que ha tenido el vino en la cultura y la economía de esta tierra.