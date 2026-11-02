Llega a Ikea la vajilla más completa y elegante: está disponible en dos colores y cuesta 34,99 euros

Cuando las cosas se usan mucho, acaban rompiéndose. Es ley de vida.

Sobre todo en aquellos objetos más frágiles como los platos de cocina, los cuales acaban acumulando, con el tiempo, decenas de muecas y rasguños.

Para comer los miembros de la casa no hay ningún problema, pueden seguir usándose sin reparar mucho pensamiento en ello. El problema es cuando llega una visita y, sin caer en la cuenta, no queda otra opción que sacar la vajilla dañada.

Sin necesidad de gastar mucho dinero por el camino, hay varias opciones en el mercado capaces de aportar ese toque de elegancia y seriedad a la mesa.

Especialmente, nos ha llamado la atención la vajilla de la serie FÄRGKLAR, de Ikea. Esta opción está disponible por tan sólo 34,99 euros y cuenta con nada menos que 18 piezas.

Así es la vajilla. Ikea.

Esta vajilla de Ikea es una de esas apuestas que funcionan tanto en las comidas de diario como cuando toca recibir invitados.

Su diseño sencillo y versátil está disponible en dos acabados, rosa y azul claro, ambos con una marcada estética moderna que se adapta con facilidad a distintos estilos de mesa.

Destacan sus bordes dorados, dando ese toque elegante que resalta sin resultar estridente.

El conjunto incluye 18 piezas para seis comensales. En total son seis platos llanos de 26 centímetros de diámetro, seis pequeños de 20 centímetros y seis hondos de 23 centímetros.

Una combinación práctica para familias pequeñas y medianas que buscan renovar la vajilla sin comprar piezas por separado.

Fabricada en gres con vidriado coloreado, está preparada para el uso cotidiano y resulta fácil de mantener, ya que es apta tanto para el microondas como para el lavavajillas. Además, su diseño permite combinarla con otras vajillas y combinar con diferentes colores de mantel y accesorios para personalizar la mesa.

Eso sí, si las reuniones familiares suelen superar los seis invitados, una solución sería adquirir dos juegos idénticos, dando servicio hasta 12 personas.

De igual manera, conviene tener en cuenta su peso, superior a los 11 kilos, y reservarle espacio en un armario resistente que permita guardar todas las piezas con seguridad.

Imágenes de la vajilla tanto en rosa como en azul claro. IKEA.

Opiniones

Los buenos productos, al fin y al cabo, son los que se agotan más rápido de las estanterías.

En este caso, el éxito del producto sólo puede observarse en su buena acogida online, con más de 300 reseñas de antiguos compradores que han valorado el producto con una media de 4.5 sobre 5.

Entre las opciones destacan los halagos a su relación calidad - precio, así como a su elegante apariencia.

"Por el momento muy contenta con esta compra, espero que no se desconche en el futuro. Al calentar la comida en el microondas el plato no quema, muy buen punto a su favor", afirma Gloria.

Mientras, Romina relata: "Es una compra acertada, calidad precio bastante bien, teniendo en cuenta las piezas que contiene, diseño etc. Eche en falta el típico cuenco pequeño (típico de cereales) pero en general muy completo el conjunto".

En definitiva, una opción a valorar si estás barajando cambiar de vajilla o añadir otra a tu repertorio.