Julia, dueña de una papelería en Zaragoza: "Decimos adiós tras 23 años en el negocio, se traspasa por 8.000 euros"

Después de 23 años al frente de Adjunto, una pequeña papelería de Zaragoza, Julia Vergara ha tomado la decisión de traspasar su negocio.

El motivo del cierre se debe "en gran medida" a las obras de la plaza San Miguel, donde se encuentra la tienda.

"Han afectado gravemente a la actividad y han pesado de forma decisiva en mi decisión de traspasarlo", declara Vergara a este diario.

Asegura que los trabajos han derivado en una complicada situación económica y en un desgaste personal "que hacen muy difícil continuar".

A esta circunstancia se añadieron los problemas de salud que ha sufrido Vergara durante estos meses. Además de una intervención quirúrgica en la cadera, "que ya estaba programada antes de los trabajos", la dueña se encuentra actualmente de baja por depresión, enfermedad que, dice, "es causada por las obras".

Por todo esto, Vergara ha puesto en traspaso el negocio por un total de 8.000 euros. La papelería era, además, copistería y vendía periódicos y revistas.

Plaza San Miguel

El Ayuntamiento dio por finalizadas las obras de la plaza San Miguel hace un par de semanas, coincidiendo con el inicio de las Fiestas del Pilar.

Se reabrió al tránsito peatonal y a los autobuses y taxis tras más de 12 meses de trabajos. Eso sí, para el resto de tráfico todavía quedarán un poco más, ya que a pocos metros el Coso todavía continua en obras hasta principios de 2027.

Inicialmente, la previsión del Gobierno municipal era terminar los trabajos a lo largo del mes de marzo. No obstante, y tal y como lo explicó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, la obra se retrasó siete meses debido a la "alta complejidad" de la misma.

La reforma integral tanto del Coso como de la plaza de San Miguel está siendo ejecutada por la empresa COPHA. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 7.208.790 euros.

Entre otras novedades, la plaza de San Miguel cuenta ahora con 25 bancos, 38 árboles (20 ya estaban antes de las obras) y una fuente que cuenta con un grifo adaptado para mascotas. Lo más destacado de todo ha sido la pérgola, que actuará -según explicó Serrano- como isla de calor ya que pulverizará agua y creará condiciones propensas para bajar las temperaturas.