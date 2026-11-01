Entró en vigor: los padres trabajadores pueden solicitar turno fijo de mañana hasta que sus hijos cumplan 12 años

Según datos del portal de empleo Infojobs, 1 de cada 2 cambios de empleo está vinculado a la conciliación y la flexibilidad laboral.

La conciliación entre el trabajo y la familia sigue siendo uno de los retos principales que atraviesa el tejido laboral español. Más si cabe cuando hay pequeños en casa y, organizar la rutina, se convierte en una lucha del día a día.

En este sentido, conviene revisar el convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores para comprobar los derechos específicos que pueden reclamar los padres trabajadores.

Tal y como expone el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, "las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral".

Además, la normativa matiza que este beneficio se aplica también a los padres y madres trabajadores.

"En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años", señala el artículo.

Llevado a la práctica, un padre de dos niños de 5 y 9 años, que trabaja de 9:00 a 18:00 horas y cuyo horario le impide recogerlos del colegio y pasar tiempo con ellos, pude solicitar este permiso.

Por ello, al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, puede pedir adelantar su jornada de 7:30 a 15:30 horas, manteniendo sus horas de trabajo.

Cómo pedirlo

La solicitud de estas adaptaciones y reducciones no sólo debe basarse en la situación de los trabajadores, también contar "con las necesidades organizativas o productivas de la empresa".

Siempre y cuando el convenio colectivo no establezca el modo de gestionar este permiso, el empleado interesado deberá solicitarlo formalmente a su empresa.

Una vez solicitado, "se abrirá un proceso de negociación que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de 15 días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo", marca la normativa.

Tras examinar las causas, la empresa deberá comunicar por escrito su decisión. Esta podrá aceptarse, ofrecer un plan alternativo que garantice la conciliación o directamente negarla.

En los dos últimos casos, debe motivar su decisión por escrito.

Asimismo, cuando no se llegue a ningún acuerdo, tendrá que ser la jurisdicción social quién resuelva.

Evidentemente, si la solicitud es aprobada y, pasado el tiempo, los niños se convierten en mayores de 12 años o se acaba el periodo de adaptación permitido por la empresa, el trabajador deberá volver a su horario anterior.