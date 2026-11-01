Montaje de Álex Nasu y un ascensor de una comunidad. TikTok y Canva.

Álex, administrador de fincas: "Los dueños de locales y bajos pueden no pagar gastos del ascensor; mira los estatutos"

En las comunidades de vecinos los dichos de "compartir es vivir" o "el roce hace el cariño" pocas veces se cumplen.

Cuando varias personas comparten un mismo lugar durante mucho tiempo surgen pequeñas diferencias que pueden derivar en grandes conflictos.

Ejemplo de ello suelen ser reparaciones, derramas, ruidos o, las disputas por el ascensor de la comunidad.

En este sentido, Álex Nasu, administrador de fincas, resuelve una de las dudas más frecuentes que tienen los propietarios de las plantas bajas de los edificios, cuyo uso del ascensor es nulo.

"Todos los propietarios tienen que contribuir a los gastos generales según su cuota de participación", afirma en sus redes sociales (@alexcomunidades).

Por lo tanto, según explica, el argumento de no usar un servicio, como por ejemplo el ascensor, no exime por sí solo a ningún propietario de su obligación de pago.

No obstante, es posible que ciertos espacios, tales como los locales comerciales o las plantas bajas, queden liberados de sufragar estos gastos.

"Los locales, por ejemplo, pueden quedar exonerados de los gastos del ascensor", afirma, matizando que "antes de discutir si un local o un bajo tiene que pagar los gastos del ascensor, hay que mirar exactamente qué es lo que dicen los estatutos".

En consecuencia, antes de iniciar cualquier controversia sobre estas cuotas, resulta indispensable revisar detalladamente el contenido de dichos estatutos comunitarios.

Cuándo pueden librarse

La clave está en los estatutos de la comunidad. Si estos eximen expresamente a los locales y bajos de los gastos del ascensor, la cláusula es legal y vinculante.

Sin embargo, hay matices. Desde el despacho zaragozano 'Luis Novel Abogados' explican que una exención genérica de los gastos de mantenimiento o conservación no libera necesariamente a los propietarios de pagar una nueva instalación del ascensor, por ejemplo.

El Tribunal Supremo también ha aplicado este criterio a determinadas obras para bajar el ascensor a cota cero, destinadas a mejorar la accesibilidad del edificio.

Solo cuando los estatutos establecen expresamente que están exentos de cualquier gasto relacionado con el ascensor podrán librarse también de estos costes.

Por tanto, antes de sacar la cartera o presentar una queja, conviene revisar los estatutos.