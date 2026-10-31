El pueblo más bonito de España con las mejores croquetas y declarado Conjunto Histórico: es el favorito de los viajeros

Hay lugares que conquistan por sus paisajes, otros por su historia y algunos también por su gastronomía.

Albarracín reúne las tres cosas.

Este municipio de Teruel acaba de conseguir el primer puesto en la lista de los pueblos mejor valorados de España en 2026 por los viajeros, con una puntuación de 4,85 sobre 5.

La clasificación de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España sitúa a esta localidad aragonesa por delante de La Alberca (Salamanca) y Alquézar (Huesca).

Un reconocimiento que vuelve a poner el foco en uno de los destinos más especiales de Aragón.

Albarracín

Situado a 1.182 metros de altitud, Albarracín fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1961.

Sus calles empedradas, sus casas rojizas y sus característicos balcones de madera forman una estampa difícil de olvidar.

Albarracín. Turismo de Aragón

No en vano, la asociación asegura que es "un pueblo que no te puedes perder".

En el corazón del conjunto histórico se encuentra la Catedral, que conserva importantes obras de arte del siglo XVI, como el retablo de Cosme Damián Bas, fechado en 1566, y el retablo de San Pedro, atribuido a Juan de Salas.

Muy cerca está el Palacio Episcopal, antigua residencia de los obispos entre los siglos XVI y XVIII.

Su fachada barroca y el característico ladrillo aragonés llaman la atención de quienes recorren esta zona.

albarracin iStock

Actualmente alberga el Museo Diocesano, donde se exponen tapices flamencos, piezas de orfebrería y arte sacro, entre ellos siete tapices de Bruselas del siglo XVI.

A todo ello se suma su entorno natural, con los Montes Universales y los Pinares del Rodeno como grandes atractivos para quienes quieran completar la visita.

Además, Albarracín está propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las croquetas

Pero hay otra razón para disfrutar de una escapada a este rincón turolense: su gastronomía.

Teruel es conocido por su jamón, aunque platos como el ternasco, las migas o las sopas de ajo también merecen protagonismo.

Croquetas de Alizia, Albarracín Google.

Y entre las propuestas que no hay que pasar por alto están las croquetas de Alizia Casa de Comidas, un restaurante situado en pleno Albarracín que cuenta con un Solete Repsol.

Su cocina apuesta por el producto de temporada y el recetario tradicional aragonés.

Una filosofía que también se refleja en sus croquetas, cuya elaboración destaca por una combinación de lomo en conserva, cebolla de Fuentes de Ebro y huevo ecológico.

Los comensales que han pasado por el establecimiento también les dedican buenas palabras en Google: "Las mejores que he probado, volveré" y "Mención especial a sus croquetas" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Desde el restaurante resumen su propuesta gastronómica como una apuesta por "el producto, la cocina de la vieja escuela y la cocina de temporada basada en el recetario clásico aragonés".

Alizia es solo una de las paradas gastronómicas que ofrece el municipio.

Albarracín cuenta con otros bares y restaurantes donde descubrir la cocina turolense. El Mesón La Parroquia, Alcazaba o El Rincón del Chorro son solo algunos de los locales en los que disfrutar de una buena mesa después de un paseo por las calles del pueblo.

Allí podrás descubrir la gastronomía local, desde propuestas tradicionales hasta establecimientos con cartas más actuales. El Ayuntamiento recoge buena parte de ellos en su directorio de restaurantes de Albarracín.