La gran feria de las tapas del 5 al 15 de noviembre: más de 100 bares y el precio cerrado es de 4,5 euros con bebida incluida

Hay pocas cosas que gusten tanto como salir de bares y disfrutar de una buena tapa.

Zaragoza se prepara ya para celebrar uno de sus grandes encuentros gastronómicos: el XXXI Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia.

Se celebrará del 5 al 15 de noviembre y reunirá a 171 establecimientos, una cifra récord que confirma el interés de la hostelería por esta cita.

Durante diez días, bares y restaurantes de la capital aragonesa y de otros municipios de la provincia, como Cariñena, Cuarte o Cadrete, mostrarán sus propuestas culinarias y competirán por hacerse con alguno de los reconocimientos del certamen.

Una oportunidad para descubrir la creatividad de la hostelería zaragozana a través de pequeños bocados.

Los establecimientos participantes ofrecerán una o varias tapas a un precio único de 4,50 euros, con bebida incluida.

Las propuestas competirán en distintas categorías, cuyos premios serán concedidos por un jurado profesional.

También habrá reconocimientos decididos por el público, como la Tapa más Popular, el Establecimiento con la Mejor Barra y el Mejor Servicio.

Vino y premios

Una de las novedades y atractivos de esta edición llega de la mano de Grandes Vinos, que vuelve a colaborar con la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

Ambas entidades han firmado un acuerdo para impulsar el maridaje de las tapas con los vinos Corona Joven, que serán los vinos oficiales del concurso.

Los clientes podrán acompañar sus tapas con cualquiera de las tres variedades disponibles: Tinto Garnacha, Rosado Garnacha o Blanco Macabeo-Chardonnay.

Además, ofrecer el vino oficial será un requisito para que los establecimientos puedan optar a los premios de votación popular.

La colaboración también incluye diferentes incentivos para quienes se animen a recorrer los bares participantes.

Con las primeras 60.000 consumiciones se entregará un rasca con premios directos. Entre ellos figuran 50 visitas para dos personas a la bodega de Grandes Vinos, con degustación de dos vinos incluida.

Otra de las propuestas que regresa es el pasaporte gastronómico. Los participantes podrán conseguirlo visitando establecimientos de siete distritos diferentes de Zaragoza y completando los correspondientes sellos.

Quienes completen el recorrido recibirán un lote del vino oficial.

Los mapas con todos los locales participantes estarán disponibles en los propios establecimientos y en las oficinas de turismo. Además, los clientes podrán participar en las votaciones populares a través de la página web del concurso.

El certamen continuará con las semifinales los días 23, 24 y 25 de noviembre, antes de la final del 30 de noviembre de 2026.