El pueblo perfecto para recorrer a pie y recoger setas entre pinares este otoño: mercadillo, charlas y degustaciones

El otoño es una de las mejores épocas para descubrir los bosques de Aragón.

Los tonos ocres y rojizos transforman el paisaje, las temperaturas invitan a caminar y, si las lluvias acompañan, el monte se convierte en el lugar perfecto para buscar setas.

En la provincia de Zaragoza, uno de los destinos para disfrutar de esta combinación es San Martín de la Virgen del Moncayo, a los pies de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la comunidad.

Jornadas Micológicas de San Martín de la Virgen de Moncayo. Centro Micológico

La localidad se encuentra junto al Parque Natural del Moncayo, cuya cumbre alcanza los 2.315 metros de altitud.

Este espacio protegido reúne una gran variedad de paisajes, desde zonas de vegetación mediterránea hasta pinares, robledales y hayedos.

Un entorno que invita a recorrer sus senderos, disfrutar del paisaje otoñal y conocer la riqueza natural de la montaña.

Pero hay otra razón para visitar este pueblo durante los próximos días: sus jornadas micológicas, que este año celebran su vigesimosegunda edición.

Degustaciones y mercadillo

Los días 1 y 2 de noviembre, San Martín de la Virgen del Moncayo ofrece una programación que va mucho más allá de salir al bosque con una cesta.

Las XXII Jornadas Micológicas de Otoño reúnen actividades para los aficionados a las setas, pero también propuestas gastronómicas y de ocio para disfrutar en familia.

El domingo 1 de noviembre, la jornada comenzará con salidas al monte para recoger setas, además de una actividad micológica infantil. Durante el día se podrán visitar exposiciones dedicadas a las setas y los bosques del Moncayo, así como disfrutar de una experiencia inmersiva sobre el mundo de los hongos.

Una de las propuestas más curiosas es el escape room micológico 'El expediente del Moncayo', instalado en la Casa del Cura y disponible en diferentes franjas horarias.

La programación del domingo se completa con una clase magistral de repostería micológica y degustación, prevista para las 20.00, que requiere inscripción.

El lunes 2 de noviembre, festivo en Aragón, habrá nuevas salidas al monte y una andada por senderos organizada junto al club de montaña local.

También se celebrarán actividades infantiles, exposiciones, un mercadillo en la avenida Moncayo y tapeo micológico en los establecimientos del pueblo, acompañado de un pasacalles musical de los Titiriteros de Binéfar.

Las jornadas son una oportunidad para acercarse a la micología de la mano de especialistas y descubrir las posibilidades gastronómicas de las setas.

Algunas actividades requieren inscripción previa, por lo que conviene consultar el programa antes de desplazarse.

Una escapada perfecta

En Aragón, el lunes 2 de noviembre es festivo, por lo que el fin de semana se alarga hasta 3 días. Una oportunidad perfecta para una escapada a un pueblo que se pueda recorrer a pie disfrutando de sus calles y naturaleza.

La visita a las jornadas micológicas puede completarse con una ruta por los alrededores del parque.

Una opción es acercarse a Agramonte, uno de los principales accesos al Moncayo, desde donde parten senderos para conocer sus bosques.

También merece la pena reservar tiempo para visitar Tarazona, con su casco histórico, o el cercano monasterio de Veruela.

Naturaleza, senderismo y gastronomía se dan la mano en esta zona de Zaragoza, que durante el otoño encuentra en las setas uno de sus grandes atractivos, aunque hay quien dice que el bosque está muy seco y será difícil encontrar ejemplares.

Una escapada para disfrutar del paisaje sin prisas y descubrir que, en el Moncayo, el bosque ofrece mucho más que una cesta de setas.

Desde Zaragoza, llegar a San Martín de la Virgen del Moncayo supone aproximadamente una hora y diez minutos en coche para recorrer unos 93 kilómetros.