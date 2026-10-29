La UE endurece las normas: está prohibido preguntar por el sueldo anterior en una entrevista de trabajo

Cuando una persona tiene una entrevista de trabajo a la vista, es habitual que su cabeza empiece a barajar todo tipo de escenarios.

Y, entre ellos, hay uno que suele ocupar un lugar destacado: las condiciones laborales.

Al fin y al cabo, quien cambia de empleo suele hacerlo con la intención de mejorar estas condiciones. Sin embargo, las empresas pueden utilizar el salario anterior del candidato como punto de partida para negociar su futura retribución.

Una práctica que la Unión Europea quiere dejar atrás.

Según la Directiva UE 2023/970 sobre transparencia salarial, preguntar por el historial retributivo de un candidato está prohibido.

La norma entró en vigor el 7 de junio y establece una serie de obligaciones que los Estados miembros deben cumplir. En España, sin embargo, todavía está pendiente la aprobación de la ley definitiva que permita transponer la Directiva al ordenamiento jurídico.

En lo que respecta a las entrevistas de trabajo, el artículo 5 de la Directiva es claro:

"Ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores", recoge.

Y es que una pregunta que puede parecer inofensiva tiene más trascendencia de la que aparenta. La respuesta puede condicionar el sueldo que la empresa esté dispuesta a ofrecer, haciendo que la negociación dependa más de lo que el candidato cobraba antes que del valor que puede aportar al nuevo puesto.

La prohibición no se limita a las preguntas directas sobre el salario actual o anterior.

También se incluye cualquier intento de averiguar cuánto cobraba el candidato en sus empleos previos.

En este sentido, la Directiva señala que "no debe permitirse que los empleadores hagan averiguaciones ni traten proactivamente de obtener información sobre la retribución actual o el historial retributivo previo del solicitante de empleo".

Conocer el sueldo

La transparencia salarial no se limita a proteger al candidato de preguntas sobre su pasado. El mismo artículo 5 también recoge su derecho a conocer las condiciones retributivas antes de aceptar una oferta de trabajo.

En concreto, los solicitantes de empleo tendrán derecho a recibir información sobre dos aspectos fundamentales:

La retribución inicial o la banda salarial: deberá basarse en criterios objetivos, neutros con respecto al género y vinculados al puesto al que se aspira.

deberá basarse en criterios objetivos, neutros con respecto al género y vinculados al puesto al que se aspira. El convenio colectivo aplicable: los candidatos también tendrán derecho a conocer qué convenio regula las condiciones laborales del puesto.

Además, esta información podrá incluirse directamente en los anuncios de empleo, de modo que los candidatos dispongan de ella desde el primer momento.

El objetivo es garantizar "una negociación informada y transparente sobre la retribución", evitando que el salario anterior del trabajador condicione las posibilidades de mejorar sus condiciones laborales.

Estas son sólo algunas de las medidas que las empresas deberán tener en cuenta a la hora de tratar con sus plantillas.