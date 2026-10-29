El pueblo amurallado ideal para recorrer a pie y descubrir su impactante fortaleza declarada Monumento Nacional

Encaramado a una colina de la Navarra Media, Ujué es una escapada perfecta para perderse por callejuelas medievales, descubrir un santuario fortificado y probar algunos de los sabores más tradicionales de la zona.

A poco más de una hora de algunos destinos aragoneses, Ujué conserva un casco medieval de cuestas empedradas, una iglesia que parece una fortaleza y una gastronomía que merece sentarse a la mesa.

El pueblo se levanta sobre una colina de la Navarra Media y, en lo más alto, la iglesia-fortaleza de Santa María parece vigilar los campos que se extienden a sus pies.

Calles empedradas de Ujué iStock

Una vez aparcado el coche, lo mejor es continuar a pie. Las calles estrechas y empedradas suben entre casas de piedra, grandes portalones y fachadas con escudos.

Hay cuestas, rincones que aparecen al doblar una esquina y miradores desde los que, cuando el día está despejado, se distinguen tanto la Ribera navarra como la cordillera pirenaica.

Ujué no necesita una lista interminable de monumentos, buena parte de su atractivo está en recorrerlo sin prisas.

El pueblo conserva el trazado de una villa medieval de origen defensivo, con calles empedradas que ascienden hasta la iglesia-fortaleza de Santa María.

El conjunto recuerda el pasado estratégico de esta localidad navarra, que contó con fortificaciones y murallas de las que quedan algunos vestigios.

Una iglesia con aspecto de fortaleza

La subida termina en la iglesia-fortaleza de Santa María, el edificio que explica buena parte de la historia de la localidad.

Iglesia-fortaleza de Santa María Visita Ujué

Su origen románico y las ampliaciones posteriores, especialmente las del siglo XIV, dejaron un conjunto de aspecto defensivo, con torres almenadas, contrafuertes y pasos de ronda.

En el interior conviven la cabecera románica y una amplia nave gótica.

El santuario alberga la imagen de la Virgen de Ujué, objeto de una antigua tradición de peregrinaciones en la comarca.

Merece la pena detenerse tanto en la arquitectura como en las vistas que ofrece el entorno del templo; además, es uno de los dos únicos pueblos de Navarra incluidos en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Gastronomía

En Ujué, la escapada también se disfruta alrededor de la mesa.

Su plato más conocido son las migas de pastor, elaboradas tradicionalmente con pan y servidas calientes, a menudo en un brasero. (Los aragoneses sabemos de eso).

Para llevarse algo a casa, hay otro producto muy ligado a la localidad: las almendras garrapiñadas.

Se pueden encontrar también pan tradicional y otros dulces artesanos.

La mejor opción es preguntar en los establecimientos del pueblo por los productos locales disponibles.

Quienes prefieran no volver a casa después de comer pueden buscar alojamiento en alguna de las casas rurales del municipio.

Dormir aquí permite recorrer sus calles con más tranquilidad y aprovechar la visita para conocer otros lugares de la Navarra Media.

A poca distancia se encuentra Olite, con su conocido palacio real, mientras que San Martín de Unxx ofrece otra parada interesante para quienes disfrutan del patrimonio y los paisajes rurales.

Ujué funciona especialmente bien para una escapada de un día o un fin de semana sin demasiados planes: caminar, visitar su santuario, contemplar el horizonte y probar sus migas.