Fachada de JYSK DepositPhotos / Mejora de calidad con IA

Llega a Jysk la cómoda más barata y elegante de la temporada: disponible por tan solo 35 euros y en color blanco

En ocasiones, los típicos muebles de apoyo que suelen colocarse en descansillos o pasillos resultan ser los más útiles de la casa.

Su objetivo es simple, albergar todos esos objetos y enseres del hogar que no tienen un sitio definido en casa y, que con el tiempo, estorban.

Contar con un espacio de almacenaje extra no tiene por qué suponer un gran dispendio económico. Ya lo dice el refranero popular…"quien busca, acaba encontrando".

Por ello, aprovechar los chollos es fundamental. En este sentido destaca una cómoda de Jysk con dos espacios de almacenamiento diferentes y por tan solo 35 euros.

Cómoda Korup. JYSK.

Con unas medidas de 60 cm de ancho, 70 cm de alto y 30 cm de profundidad, este mueble es la opción perfecta para colocar en cualquier rincón de la casa, ya sea en habitaciones o en zonas de paso, como los rellanos o pasillos.

Su disposición está formada por un cajón superior, ideal para guardar pequeños objetos, y una parte inferior accesible mediante dos puertas, dando acceso a un estante permite el almacenaje de objetos más pesados como mantas o sudaderas.

Como características especiales, la cómoda cuenta con un freno automático para el cajón, que evita que se extraigan involuntariamente, manteniendo eso sí, la opción de retirarlos cómodamente cuando así se desee.

Está fabricada a base de fibras de madera, plástico ABS, polipropileno y acero, otorgando esa estructura robusta que deben tener estos muebles.

Asimismo, únicamente viene disponible en color blanco, por lo que es realmente útil a la hora de combinar esta pieza en casas luminosas o con decoración moderna.

Viene desmontada y, una vez en pie, tiene un peso total de 13 kilos. Es decir, puede transportarse a otras estancias del hogar fácilmente por una única persona.

Así es la cómoda Jysk.

Opiniones

Volviendo a citar al refranero popular, "cuando el río suena, agua lleva" y, en este aspecto, si un mueble cumple con precio y prestaciones, las buenas valoraciones no tardarán en llegar.

Es justo lo que ocurre con la cómoda Korup, con una valoración media de 4.8 sobre 5.

"La cómoda es para objetos ligeros, se pliega fácilmente y, a ese precio, es un producto perfectamente aceptable", comenta Saldana, antiguo comprador.

Mientras, otro cliente asegura que tiene el espacio perfecto para colocarla en cualquier parte de la casa: "Es fácil de montar y no ocupa mucho espacio".

En definitiva, una de esas opciones a tener en cuenta si pretendes darle un nuevo aire al hogar sin vaciar los bolsillos por el camino.