Cristina, carnicera con 20 años de experiencia: "Me levanto a las 5 de la mañana para tener todo listo a las 9"

Cristina lleva 20 años al frente del puesto 34 del Mercado Central de Zaragoza, donde las madejas, los callos y las manitas de cerdo siguen teniendo su público.

Su jornada empieza mucho antes de que lleguen los primeros clientes.

"Me levanto a las 5 de la mañana para tener todo listo a las 9", cuando buena parte de la ciudad todavía duerme, Cristina ya está en pie.

En su mostrador, los protagonistas son productos tradicionales como las cabezas, los hígados, los callos, las madejas y las manitas de cerdo.

No son alimentos que se compren únicamente en fechas señaladas, aunque algunos ganan protagonismo cuando se acercan las celebraciones. Las carrilleras, por ejemplo, son habituales en Navidad y en Pilares, porque permiten dejar la comida preparada con antelación.

"Lo que más para Navidad son las carrilleras", cuenta Cristina. Su consejo para quienes quieran comprarlas con tiempo es sencillo: "Hay que comprarlas antes y congelarlas. Y ya está. No hay ningún truco".

La campaña Volveremos

Este miércoles, el Mercado Central ha notado el movimiento de la campaña Volveremos, el programa municipal de apoyo al comercio local que ha comenzado este 28 de octubre.

Cristina valora que iniciativas así acerquen clientes a los puestos, aunque también señala algunas dificultades en su funcionamiento.

"Hombre, todo lo que sea traer gente al mercado está bien", afirma. Sin embargo, reconoce que la aplicación puede complicar las compras: "Es una aplicación que algunas veces da problemas y tener que sacar el móvil, hacer la foto y demás, es un poco lento".

También observa que las jornadas de descuentos pueden alterar el ritmo habitual de las ventas. "El día de Volveremos siempre hay movimiento. También el día de antes no se vende y el día de después tampoco", explica.

Según cuenta, algunos compradores esperan al inicio de la campaña para aprovechar los descuentos.

Ternasco

De cara a los próximos meses, preocupa la disponibilidad de ternasco. Cristina advierte de que apenas tienen género y duda de que la situación mejore de cara a las fiestas navideñas.

"Casi no tenemos ternasco. Veremos a ver en Navidad, yo creo que no va a haber", señala.

Aconseja que el que quiera lo compre con antelación para tenerlo asegurado. Que se puede congelar sin problemas "y así ya lo tienes".

Por ahora, los precios se mantienen relativamente tranquilos, aunque las posibles subidas del ternasco también repercutirían en productos como el hígado y los callos.

Mientras tanto, Cristina continúa con su rutina de madrugones para mantener vivo un oficio que empieza mucho antes de que el mercado abra sus puertas.