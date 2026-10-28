Armando, alcalde de un pueblo con 50 habitantes: "Aquí el alquiler más caro para una vivienda es de 350 euros"

En Urriés, un pequeño municipio de las Cinco Villas zaragozanas, vivir de alquiler cuesta entre 160 y 350 euros al mes.

No es una oferta inmobiliaria al uso, sino parte de una estrategia para atraer nuevos habitantes a un pueblo que ronda los 50 vecinos y que, poco a poco, está consiguiendo crecer mientras otros municipios rurales pierden población.

"Somos de los pocos que crecemos en población", explica Armando Soria, alcalde de la localidad.

Para hacerse una idea del cambio, recuerda que de los habitantes que residían allí en 2015 apenas quedan siete vecinos de aquella época. El resto de los aproximadamente 52 habitantes actuales son nuevos pobladores.

La vivienda es una de las claves para entender esta evolución.

"Tenemos ahora desde el Ayuntamiento siete viviendas públicas, todas alquiladas a nuevos pobladores", señala Soria.

El Consistorio ya ha comenzado a trabajar en otras dos y espera sacar al mercado cuatro viviendas más entre este año y el próximo.

Una casa en Urriés. Turismo Cinco Villas

Los precios buscan facilitar que instalarse en el municipio sea una opción real.

Los apartamentos de una habitación cuestan 160 euros mensuales, mientras que una vivienda amplia de tres dormitorios ronda los 250 euros.

La casa más grande, rehabilitada y recién terminada, alcanza los 350 euros al mes.

"Conforme se van terminando sacamos la licitación y se van llenando", resume el alcalde, que asegura que hay personas interesadas en conocer las posibilidades de vivir en Urriés.

Empleo y cultura para dar vida al pueblo

Pero disponer de una vivienda no basta para fijar población. También es necesario tener trabajo y motivos para quedarse. En este sentido, Soria destaca la cercanía de Sangüesa, situada a unos 20 o 25 kilómetros, donde existe una importante actividad industrial y empresarial.

Además, el propio municipio ha ido generando oportunidades laborales. Entre ellas, menciona una empresa de huevos ecológicos impulsada por unas mujeres, el hostal y la tienda Redonsella, que abastece al valle y ofrece un escaparate para los productores locales.

El Ayuntamiento también apuesta por la cultura como herramienta para atraer visitantes durante todo el año. Las jornadas micológicas del 31 de octubre se suman a otras iniciativas, como congresos de periodismo, jornadas culturales y el carnaval tradicional.

"Hay que desterrar de alguna manera eso de que en los municipios pequeños no pasa nada", defiende Soria.

"En Urriés hemos demostrado que tenemos un ocio de calidad que nos hemos convertido de alguna manera en un referente cultural en el mundo rural".

El objetivo es mantener una programación atractiva también fuera de los meses de verano, cuando muchos pueblos reciben más visitantes. A esa estrategia se añaden nuevos proyectos vinculados a la movilidad y a la creación de empleo.

El reto de que las familias puedan quedarse

Urriés dispone de biblioteca, tienda, hostal y bar-restaurante, espacios de trabajo compartido y wifi gratuito en todo el municipio, además de piscinas. Sin embargo, uno de los principales retos para atraer familias con hijos está relacionado con el transporte escolar.

Actualmente, cuatro estudiantes deben desplazarse a Sangüesa para cursar Secundaria, una cifra que el próximo año ascenderá a seis.

Para facilitar esos desplazamientos, el Ayuntamiento prepara un servicio de movilidad con un vehículo eléctrico de nueve plazas y un conductor, dentro de un proyecto subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La intención es que el servicio no se limite a llevar a los menores al instituto, sino que pueda combinarse con otras tareas, como el reparto de la tienda Redonsella, y generar uno o dos puestos de trabajo. El proyecto tiene un periodo de ejecución de 22 meses.

Soria considera que resolver estas dificultades es fundamental para evitar que las familias se vean obligadas a marcharse.

"Si no hay transporte escolar", explica, "los padres pueden encontrarse con serios problemas para llevar a sus hijos al instituto" mientras trabajan en otras localidades.

El alcalde reconoce que le gustaría que llegaran más familias con niños, pero insiste en que el municipio debe acoger a quienes quieran instalarse allí de forma convencida.

"Vivir en el pueblo no es vivir en la ciudad, ni todo es gratis", recuerda.

La tranquilidad y el ritmo de vida son diferentes, y conocer esa realidad es importante antes de dar el paso.