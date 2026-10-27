El restaurante donde paran los actores Paula Prendes y Raúl Peña en Zaragoza: cuenta con más de 70 especialidades

La gastronomía aragonesa es uno de los grandes encantos de la comunidad.

Si alguna vez has paseado por el centro de Zaragoza, sabrás que la ciudad cuenta con una enorme oferta de bares y restaurantes donde tomar algo rápido o darse un buen homenaje, como se suele decir.

Desde la plaza de los Sitios, la zona universitaria de San Francisco o la plaza de España, con la famosa zona del Tubo a pocos pasos, siempre hay algún rincón con ambiente y buenas propuestas gastronómicas.

Sin embargo, alejado de los grandes focos, hay un restaurante que destaca por algo más que su rica y variada oferta gastronómica. Y es que por sus mesas han pasado infinidad de rostros conocidos.

Hablamos del restaurante Palomeque, en las inmediaciones de la Plaza Salamero, Zaragoza.

De hecho, se podría decir abiertamente que es uno de los restaurantes favoritos de los famosos en Zaragoza. Basta con echar un vistazo a su propia web para encontrar decenas de celebridades de lo más variopintas.

Entre ellos hay grandes cocineros, como Luis Aduriz o Ángel León; actores, como el aragonés José Luis Gil; escritores, como Luis del Val; y actores como Paula Prendes y Raúl Peña.

A través de las redes sociales del establecimiento, se ha querido dejar constancia de la visita que han recibido de estos dos grandes profesionales del mundo de la interpretación.

"Gracias por vuestra visita y por compartir con nosotros vuestra cercanía y simpatía. ❤️ ¡Esta siempre será vuestra casa! 🥂, mencionaba el restaurante maño en referencia a la visita de Paula Prendes y Raúl Peña.

La pareja de actores se encuentra en la capital aragonesa debido a su nueva obra "¿Cuánto me queda?", una divertida comedia que mezcla emociones, secretos y situaciones disparatadas cuando el tiempo apremia y la vida pone todo patas arriba.

Así es el restaurante

Focos aparte, cuando se trata de poner toda la 'carne en el asador', el establecimiento no se queda atrás.

En cuanto a la propuesta gastronómica se refiere, ellos mismos se definen como un "bistró aragonés" que ofrece "una cocina actual y de mercado con pinceladas de vanguardia".

Uno de sus puntos fuertes es su flexibilidad, pudiendo disfrutar de "deliciosas tortillas caseras a la hora del almuerzo, suculentas raciones y bocados para un buen vermú, o comer y cenar con nuestros platos de la carta y sugerencias diarias de producto fresco, de temporada y de proximidad", afirman.

Las opciones de su carta son interminables, con hasta 70 especialidades el restaurante está pensado para todos los gustos y bolsillos.

En definitiva, uno de esos lugares que merece tener en cuenta si caminas hambriento por el centro de Zaragoza.