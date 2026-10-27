Montaje de Pedro Sánchez y Cerler, Huesca. Hotel Casa Cornel / Europa Press / Canva.

El refugio de Pedro Sánchez en un pueblo de 400 habitantes: se alojó en una casa de piedra del siglo XII rodeada de montañas

Con la carrera electoral de cara al próximo 29 de noviembre en marcha, los principales líderes políticos acaparan buena parte de la atención pública.

Sin embargo, el interés no se limita a sus propuestas, mítines y compromisos electorales. Su vida personal sigue despertando curiosidad.

Es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que junto a su mujer, Begoña Gómez, y su familia, eligió uno de esos lugares pirenaicos sacados de una postal para disfrutar de las vacaciones de Navidad.

Se trata de Cerler, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés con menos de 400 habitantes, donde el presidente y su esposa pasaron unos días de descanso en la montaña durante las Navidades de 2024.

Este municipio, perteneciente al Valle de Benasque, cuenta con una estación de esquí del Grupo Aramón que lleva su nombre, Cerler.

Con 81 km esquiables, parte de su ocio giró en torno al snowboarding y otros deportes de nieve en familia.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez en la estación de esquí de Cerler EFE

Una visita que no pasó desapercibida, ya que el presidente estuvo arropado por un fuerte despliegue de escoltas.

Asimismo, como viene siendo habitual, tampoco estuvo ausente de polémica, siendo increpado por algunos esquiadores.

Así es el hotel

El alojamiento elegido por la familia del presidente fue un hotel discreto de tres estrellas situado en el propio pueblo de Cerler.

Se trata del Hotel Casa Cornel, un establecimiento rural con encanto ubicado en el casco antiguo, a pocos pasos de las pistas de esquí y a escasa distancia del Parque Natural de Posets-Maladeta.

Así es el Hotel. Hotel Casa Cornel.

El hotel ocupa una antigua casa de piedra del siglo XII, reformada para conservar la esencia de la arquitectura tradicional pirenaica. En su interior destacan la estructura de casa-patio, las vigas de madera originales y los muebles de pino.

Sus habitaciones mantienen una marcada estética rústica, con espacios amplios y cómodos pensados para disfrutar de una estancia acogedora en plena montaña.

Entre sus servicios se incluyen calefacción, televisión y conexión wifi gratuita. Además, la mayoría de las habitaciones dispone de balcón o terraza con vistas a las montañas o al valle.

Así son las vistas desde una de las habitaciones. Hotel Casa Cornel.

Para quienes viajan en familia, el establecimiento también cuenta con dúplex familiares de estilo moderno, una alternativa con más espacio para compartir la estancia.

La experiencia se completa con un restaurante de cocina casera y tradicional, una enoteca y un desayuno tipo bufé con distintas opciones para empezar el día.

En cuanto a los precios, como todo, varían dependiendo de la temporada y del tipo de habitación elegido. Según los datos de portales de reserva, las tarifas habituales se sitúan entre 60 y 220 euros, aunque los dúplex pueden superar los 300 euros por noche durante la temporada alta.

En definitiva, tanto el hotel como Cerler son uno de esos destinos privilegiados ideales para desconectar, aunque cuando quien visita el pueblo es Pedro Sánchez, la discreción y tranquilidad no siempre está garantizada.