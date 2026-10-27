Ha llegado a Jysk el aparador más espacioso y barato: cuesta 110 euros y está disponible en dos colores

Pocos objetos de casa son tan longevos como los aparadores. Y es que, ¿quién no tiene los mismos muebles en casa prácticamente desde que nació?

Si te sientes identificado, lo más seguro es que necesites dar un nuevo aire a tu hogar y, por ello, encontrar esos chollos que no vacíen los bolsillos resulta fundamental.

En este sentido, destaca un amplio aparador de la cadena Jysk, disponible en tan solo 110 euros.

Su principal atractivo es la capacidad de almacenamiento que ofrece, ideal para mantener la casa ordenada y aprovechar al máximo el espacio.

Como dice el refranero popular, "una imagen vale más que mil palabras".

Así es el aparador Jenslev. JYSK.

Como se puede apreciar, el mueble cuenta con dos puertas y cuatro cajones que permiten guardar todo tipo de objetos y mantenerlos fuera de la vista, desde videoconsolas y ropa hasta libros y otros enseres del hogar.

En cuanto a los materiales, está fabricado con tablero de fibra, melamina, plástico ABS y aglomerado. Esta combinación le proporciona una estructura resistente, capaz de soportar hasta 5 kilos por estante, 3 kilos por cajón y 20 kilos en la superficie superior.

Por tanto, podrás aprovechar la parte superior para colocar elementos decorativos, como lámparas, un televisor, marcos de fotos o pequeños adornos, sin superar el peso máximo recomendado.

Además, puedes elegir entre dos acabados para adaptarlo a la decoración de tu hogar: marrón madera claro o blanco.

Eso sí, la versión en color madera cuesta 15 euros más que la blanca.

Respecto a sus dimensiones, mide 118 cm de ancho, 89 cm de alto y 36 cm de profundidad, con un peso total de 22 kilos. Por su tamaño, conviene decidir dónde colocarlo antes de recibirlo y asegurarse de que encaja bien en el espacio disponible.

Por último, el mueble se entrega desmontado e incluye un manual de instrucciones para facilitar el montaje.

Para más información y acceder a la ficha del producto, pincha aquí.

Política de compra y devolución

Aunque lo más recomendable es acudir a una tienda física y comprobar las prestaciones del aparador en persona, Jysk ofrece un amplio abanico de opciones.

Por un lado, se puede comprar online, aplicando eso sí los correspondientes gastos de envío que dependerán del volumen del paquete.

También está la posibilidad de adquirirlo mediante la opción 'Click and Collect', reservando el mueble de forma online y recogiéndolo en tu tienda más cercana.

En la otra cara de la moneda, Jysk ofrece devoluciones ilimitadas en el tiempo, pudiendo devolver el aparador en cualquier momento posterior a la compra siempre que se encuentre en buenas condiciones y se presente el ticket de compra.