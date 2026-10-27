La gran feria de las setas a partir del 31 de octubre en este pueblo: degustaciones gratis, espectáculos de magia y música

El otoño tiene muchas cosas buenas, pero para quienes disfrutan buscando setas y después llevándolas a la cocina, estas semanas tienen un encanto especial.

Los montes se convierten en el destino de los aficionados a la micología y los pueblos aragoneses aprovechan la temporada para organizar jornadas que reúnen naturaleza, gastronomía y ambiente festivo.

Este sábado, 31 de octubre, la cita estará en Urriés, en las Cinco Villas.

Las setas serán las protagonistas de una jornada con actividades desde primera hora de la mañana hasta la tarde.

Una salida al monte, un taller de cocina, una comida popular y hasta un espectáculo de magia y humor forman parte de un programa pensado para disfrutar del otoño más allá de la cesta de recolección.

La localidad toma así el relevo de Navardún dentro de las Jornadas Micológicas de las Cinco Villas, una iniciativa que se celebra desde 2011 y que recorre distintos municipios de la comarca para acercar el mundo de las setas a vecinos y visitantes.

El programa de la feria en Urriés

La jornada comenzará a las 9.30 horas con una salida al monte, con punto de encuentro en la plaza Nueva.

Será el momento de recorrer el entorno en busca de ejemplares y disfrutar de una de las actividades más características de esta época del año.

A las 12.00 horas, los participantes regresarán para seleccionar y observar las setas recogidas.

Además, se entregará un premio a la seta comestible más grande encontrada durante la salida que se conserve en buen estado.

Una propuesta que pone el foco en la diversidad micológica y añade un punto de competición a la mañana.

La gastronomía tomará el relevo a las 13.00 horas.

Setas Micocyl

De 13.00 a 14.00, el cocinero Luis Berzosa impartirá un taller de cocina en la Sala el Calabozo, una oportunidad para aprender a preparar platos con setas y descubrir nuevas posibilidades culinarias para este producto de temporada.

Después llegará uno de los momentos más esperados para quienes disfrutan de las jornadas gastronómicas: la comida popular prevista para las 15.00 horas.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la inscripción previa es obligatoria y debe realizarse por WhatsApp en el teléfono 639 777 784.

Magia, humor y música

La feria continuará por la tarde con propuestas que van más allá de la micología.

A las 18.00 horas, Juan Capilla ofrecerá un espectáculo de magia y humor dentro del programa 'Al Abrigo en Cinco Villas', financiado por la comarca.

Urriés Turismo de Aragón

La jornada concluirá a las 19.30 horas con un tardeo amenizado por un DJ, poniendo el broche musical a un día que combina actividades divulgativas, cocina y entretenimiento.

La cita de Urriés forma parte de las Jornadas Micológicas de las Cinco Villas, impulsadas por la comarca en colaboración con los ayuntamientos participantes.

El programa se prolongará durante noviembre y principios de diciembre con actividades en otros pueblos, como Fuencalderas, Isuerre, Longás, Lobera de Onsella, Uncastillo, Castiliscar y Lacorvilla.

También está prevista la participación de Biel y El Frago, cuyas propuestas se anunciarán más adelante.

La programación completa de las Jornadas Micológicas puede consultarse en la web de la Comarca de las Cinco Villas.