Ha llegado a Action la cómoda de madera más elegante y barata de la temporada: cuesta 29,95 euros y tiene 3 cajones

Muchos nacemos y morimos prácticamente con los mismos muebles decorando la casa.

Mismas mesitas de noche, el aparador del salón o ese armario esquinero de la habitación donde acaban escondidos todos aquellos objetos de nuestra vida que estorban en casa.

No obstante, dar un cambio de aires al hogar no está reñido con el dinero. Hay una infinidad de ofertas en el mercado que suponen una oportunidad excelente para ganar ese espacio de almacenaje que a todos nos hace falta.

En esta ocasión les traemos una cómoda de madera disponible en Action por tan sólo 29,95 euros.

Cómoda de madera por 29,99 euros. ACTION

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Características de la cómoda

Esta cómoda fabricada en madera MDF y hierro destaca por ser uno de esos muebles que conservan un diseño clásico, ideal para decorar esos hogares donde reina una estética rústica y los tonos cálidos.

Sus tiradores en color dorado aportan un toque elegante y sofisticado que combina a la perfección con el acabado marrón de la madera.

El mueble cuenta con tres cajones, cada uno con una capacidad de carga de hasta 3 kg, mientras que la superficie superior soporta hasta 5 kg.

Su espacio de almacenamiento permite guardar desde mantas y ropa hasta videoconsolas y otros objetos del hogar. Además, la parte superior puede aprovecharse para colocar lámparas, marcos de fotos u otros elementos decorativos.

En cuanto a sus dimensiones, la cómoda mide 70 × 36 × 70 cm, por lo que puede encajar en diferentes espacios de la casa.

Por último, está disponible en dos acabados, madera clara y madera oscura, para que puedas elegir el que mejor combine con la decoración de tu hogar.

Así es la cómoda ACTION

Compra y devolución

Para comprar cualquier producto de Action es necesario visitar físicamente una de sus tiendas ya que la cadena no permite la compra online, comercio electrónico ni reparto a domicilio.

Tampoco dispone de la opción de "Click & Collect" (reservar online y recoger en tienda).

En este sentido, la página web funciona como una especie de catálogo online, pudiendo añadir el objeto a favoritos y buscar la tienda más cercana donde esté disponible.

Asimismo, a la hora de devolver un producto, tienes un máximo de 8 días desde la compra conservando el artículo y su embalaje a la perfección.