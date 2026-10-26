Evelyn en su salón de belleza y estética.

Evelyn en su salón de belleza y estética. E.E

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Evelyn, peluquera: "Empecé limpiando casas y cuidando abuelos, ahora tengo mi propio salón de belleza"

La hondureña llegó a España hace 20 años y este mes traslada su salón a un local más grande.

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Zaragoza
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Muchos extranjeros llegan a España en busca de nuevas oportunidades.

Evelyn vino por 3 años, pero lleva más de 20 en Zaragoza.

"Al principio me dediqué a la limpieza, al cuidado de abuelos, de todo un poco", explica en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Sergio Arroyos en su local, Bar Aurora

Ahora trabaja en el sector de la peluquería y la estética, y traspasa su salón de belleza a un local más grande, en la calle José Moncasi, muy cerca de la Estación Goya.

En Honduras trabajaba en una cooperativa de ahorro y crédito, pero también se formaba en peluquería junto a sus tías, que ya se dedicaban a ese oficio. "Saqué mi bachillerato, digamos, en la peluquería de mis tías, trabajando y estudiando", explica.

De Honduras a Zaragoza

Aterrizó en la capital aragonesa el 31 de diciembre de 2001 y apenas unos días después ya tenía trabajo.

Su primera idea era emigrar a Estados Unidos, pero escuchar a una mujer que tenía una agencia de viajes, hablar sobre España despertó su curiosidad.

Llegó la oportunidad de viajar a Zaragoza y se lanzó. Venía por tres años pero "se enamoró de la ciudad a primera vista". Aquí otras mujeres la recibieron y le ayudaron a orientarse durante sus primeros días.

Tras varias peripecias encontró trabajo en una peluquería de la calle La Paz, donde permaneció alrededor de siete años "muy a gusto".

Recuerda aquella etapa con cariño y agradece el trato de la familia con la que trabajó.

Considera que los aragoneses son muy acogedores y "en Zaragoza se siente como en casa".

Fue en 2023 cuando abrió su propia peluquería. Desde entonces trabaja por cuenta propia y ofrece servicios de peluquería y estética, entre ellos manicura, pedicura, masajes, limpiezas faciales y maderoterapia.

"Ser autónoma es duro, no te vas a hacer rica de la noche a la mañana. Llevar tu propia empresa requiere mucho esfuerzo, constancia y disciplina", afirma.

No obstante, se queda con la parte buena de tener su propio negocio.

Considera que aunque "no gana mucho, es lo suficiente para vivir y pagar los gastos". Además, trabajar "para ti misma es más relajante y satisfactorio".

La intención de Evelyn es abrir a finales de octubre el nuevo local, aunque todavía está acondicionando el espacio, y prevé incorporar a una trabajadora.

Un paso importante para quien ha construido su carrera a base de trabajo y constancia.

Su hermano es una de las personas fundamentales en esta aventura.

"Tengo el apoyo de mi hermano, que es mi mano derecha, está en Zaragoza y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado", señala la peluquera.

Ahora Evelyn continúa su camino en un barrio donde "le saludan con cariño", y ya es una zaragozana más que trabaja cada día para hacer de la ciudad que la adoptó un lugar mejor para todos.