Evelyn en su salón de belleza y estética. E.E

Evelyn, peluquera: "Empecé limpiando casas y cuidando abuelos, ahora tengo mi propio salón de belleza"

Muchos extranjeros llegan a España en busca de nuevas oportunidades.

Evelyn vino por 3 años, pero lleva más de 20 en Zaragoza.

"Al principio me dediqué a la limpieza, al cuidado de abuelos, de todo un poco", explica en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Ahora trabaja en el sector de la peluquería y la estética, y traspasa su salón de belleza a un local más grande, en la calle José Moncasi, muy cerca de la Estación Goya.

En Honduras trabajaba en una cooperativa de ahorro y crédito, pero también se formaba en peluquería junto a sus tías, que ya se dedicaban a ese oficio. "Saqué mi bachillerato, digamos, en la peluquería de mis tías, trabajando y estudiando", explica.

De Honduras a Zaragoza

Aterrizó en la capital aragonesa el 31 de diciembre de 2001 y apenas unos días después ya tenía trabajo.

Su primera idea era emigrar a Estados Unidos, pero escuchar a una mujer que tenía una agencia de viajes, hablar sobre España despertó su curiosidad.

Llegó la oportunidad de viajar a Zaragoza y se lanzó. Venía por tres años pero "se enamoró de la ciudad a primera vista". Aquí otras mujeres la recibieron y le ayudaron a orientarse durante sus primeros días.

Tras varias peripecias encontró trabajo en una peluquería de la calle La Paz, donde permaneció alrededor de siete años "muy a gusto".

Recuerda aquella etapa con cariño y agradece el trato de la familia con la que trabajó.

Considera que los aragoneses son muy acogedores y "en Zaragoza se siente como en casa".

Fue en 2023 cuando abrió su propia peluquería. Desde entonces trabaja por cuenta propia y ofrece servicios de peluquería y estética, entre ellos manicura, pedicura, masajes, limpiezas faciales y maderoterapia.

"Ser autónoma es duro, no te vas a hacer rica de la noche a la mañana. Llevar tu propia empresa requiere mucho esfuerzo, constancia y disciplina", afirma.

No obstante, se queda con la parte buena de tener su propio negocio.

Considera que aunque "no gana mucho, es lo suficiente para vivir y pagar los gastos". Además, trabajar "para ti misma es más relajante y satisfactorio".

La intención de Evelyn es abrir a finales de octubre el nuevo local, aunque todavía está acondicionando el espacio, y prevé incorporar a una trabajadora.

Un paso importante para quien ha construido su carrera a base de trabajo y constancia.

Su hermano es una de las personas fundamentales en esta aventura.

"Tengo el apoyo de mi hermano, que es mi mano derecha, está en Zaragoza y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado", señala la peluquera.

Ahora Evelyn continúa su camino en un barrio donde "le saludan con cariño", y ya es una zaragozana más que trabaja cada día para hacer de la ciudad que la adoptó un lugar mejor para todos.