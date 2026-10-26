Entró en vigor: los trabajadores pueden ausentarse 6 horas a la semana, sin perder sueldo, para buscar otro empleo

Pocas noticias laborales son tan desagradables como un despido, especialmente cuando llega por sorpresa.

Sin embargo, como dice el refrán, "no hay mal que por bien no venga". Lo que hoy parece un revés puede convertirse mañana en la oportunidad de encontrar un destino profesional mejor.

Y es que, incluso después de conocer la decisión de la empresa, el trabajador conserva una serie de derechos que deben respetarse.

Entre ellos, uno especialmente útil cuando el despido es objetivo. Hablamos del permiso retribuido para buscar un nuevo empleo durante el periodo de preaviso.

En estos casos, la empresa debe comunicar el despido al trabajador con 15 días de antelación. Durante ese tiempo, el empleado puede dedicar parte de su jornada laboral a encontrar una nueva oportunidad profesional.

Así lo establece el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a "una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo", sin pérdida de retribución.

En la práctica, esto significa que el trabajador dispone de seis horas semanales para buscar trabajo mientras cumple el periodo de preaviso. Si este se extiende durante 15 días, el tiempo total disponible puede superar las 12 horas.

Además, no se trata de un permiso que deba recuperarse ni de tiempo que pueda descontarse de la nómina. La licencia es retribuida, por lo que la empresa no puede exigir una compensación por las horas disfrutadas.

Del mismo modo, el trabajador debe seguir percibiendo con normalidad los complementos salariales que le correspondan.

Cómo solicitarlo

Dado que el periodo de preaviso es de apenas 15 días, conviene solicitar el permiso cuanto antes.

Lo recomendable es presentar una solicitud formal a la empresa, ya sea mediante un escrito, correo electrónico o burofax, dejando constancia de la fecha y la hora de entrega.

En la solicitud, el trabajador debe indicar cómo quiere distribuir las horas disponibles. Por ejemplo, puede pedir dos mañanas de tres horas o concentrar las seis horas en una sola tarde.

En la otra cara de la moneda, la empresa también puede pedir que se justifique el uso de este tiempo para buscar empleo. En ese caso, pueden servir como prueba los justificantes de entrevistas, los correos de candidaturas o los comprobantes de entrega de currículums.

Por último, antes de solicitar el permiso, conviene revisar el convenio colectivo aplicable. Este puede mejorar las condiciones reconocidas al trabajador, pero no empeorarlas.