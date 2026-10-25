Toni, propietario de 8 viviendas: "Era camionero y mi meta era tener cinco pisos con un cashflow de 3.000 € al mes"

Seguramente a todos de los aquí presentes se les ha pasado por la cabeza compaginar su trabajo con otros ingresos pasivos que ayuden a llegar a fin de mes sin vigilar la cuenta del banco todos los días.

Entre todas las ideas de negocio, la que más retumba en la cabeza suele ser el ladrillo. Invertir en vivienda, uno de los negocios por excelencia en España.

Ejemplo de ello es Toni, ex-camionero que ha logrado acumular 8 pisos en tan sólo 5 años de esfuerzo económico.

El objetivo era claro: "Mi meta era tener cinco pisos y tener un cashfow mensual de unos 3000 €", afirma en un podcast con el inversor zaragozano Carlos Galán (Libertad Inmobiliaria).

Historia

Toni trabajaba como camionero autónomo, una profesión que, según explica, no estaba exenta de jornadas interminables que arrancaban a las 5:30 o 6:00 de la mañana y se prolongaban, en ocasiones, hasta las 21:00 de la noche.

De lunes a viernes y, dependiendo de la carga laboral, a veces sábados.

"El segundo año de estar con el camión me di cuenta que esa vida no sería para mí", cuenta.

Al ser dueño de su propio camión, con una inversión que supera los 100.000 euros, los gastos de mantenimiento y la preocupación económica le hicieron llegar a la conclusión de que estaba intercambiando demasiado tiempo y sacrificio por un sueldo normal.

"Al final se gana un poco más que un asalariado pero las preocupaciones y todos los gastos que conlleva te hace ver que no merece la pena", afirma.

Su primer contacto con los inmuebles llegó en el 2017, cuando Toni y sus hermanas heredaron un piso humilde valorado en unos 12.000 - 18.000 euros. Compro la parte del resto y lo alquiló por unos 350 euros al mes de manera "casi kamikaze" y sin formación previa.

Fue en ese instante dónde despertó el interés en el sector inmobiliario, aunque no sería hasta la pandemia del 2020 cuando, como suele decirse, "se puso manos a la obra" y comenzó su formación con Carlos Galán.

Para entonces, el objetivo era claro: acumular 5 pisos y unas ganancias de 3.000 euros al mes.

Cartera inmobiliaria

Comenzó a construir su cartera inmobiliaria en Sagunto y alrededores.

Compró un piso cerca de la playa por 58.000 euros, invirtió otros 9.000 en reformarlo y adquirió dos plantas bajas por 30.000 y 26.000 euros. Una de ellas estaba ocupada antes de la compra y le obligó a afrontar un proceso judicial de casi cinco años, hasta recuperar las llaves mediante una negociación.

Después llegaron dos pisos céntricos sin ascensor, destinados al alquiler por habitaciones: uno genera unos 1.360 euros mensuales y el otro, 1.590.

También compró un local por 22.000 euros, lo convirtió en vivienda y lo alquiló por 600 euros al mes.

La operación más personal fue la compra de su vivienda habitual a la Sareb por 87.000 euros, posteriormente tasada en 161.000.

"Gracias al camión he conseguido comprar bastante rápido", afirma, matizando que, tras llegar a su objetivo inicial de cinco pisos decidió "sacrificarse un poco más".

"Cuando compré ya el octavo dije bueno ahora sí que sí. Ya no me compensaba seguir tantas horas trabajando en el camión", relata.

Sin embargo, tras pasar el verano descansando, a sus 38 años experimentó lo que califica como "la crisis del jubilado".

Decidió volver a trabajar por cuenta ajena en una empresa ubicada a 5 minutos de su casa. Al contar con la tranquilidad de sus rentas pasivas, trabaja sin la presión de necesitar el sueldo para vivir.

De camionero a 8 pisos en 5 años - Toni | Podcast

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