El mercado medieval ideal para visitar hasta el 1 de noviembre y con entrada gratuita: artesanos, espectáculos y música

El otoño todavía guarda planes para disfrutar al aire libre y uno de ellos estará en Aragón.

Huesca volverá a viajar a la Edad Media con su Mercado Renacentista, una cita que llenará de música, teatro y personajes de época las calles del centro histórico durante tres jornadas.

Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, la capital oscense ofrecerá una propuesta para quienes buscan una escapada diferente durante el puente de Todos los Santos.

La plaza Luis López Allué, la calle Moya y la plaza de San Pedro serán algunos de los principales escenarios de esta celebración.

Aunque la ambientación y los espectáculos itinerantes también llegarán a otros puntos del centro, como el Coso Alto, el Coso Bajo y las plazas de la Inmaculada y Santo Domingo.

Durante el mercado, artesanos y comerciantes instalarán sus puestos para recrear el ambiente de las antiguas ferias.

A la oferta comercial se sumarán demostraciones de oficios tradicionales, como la herrería, la zapatería, la tonelería o la imprenta, además de una programación de música, teatro y animación callejera.

Espectáculos de fuego, música y teatro

El mercado arrancará el viernes 30 de octubre a las 17.00 horas, mientras que la inauguración oficial está prevista para las 18.00.

A partir de ese momento, las calles comenzarán a llenarse de personajes y propuestas de animación, con nombres como Zancucho el bufón, Los bufones del rey y Demonios de fuga. También habrá teatro de títeres con El sueño de volar y conciertos al aire libre.

Programa del Mercado Renacentista de Huesca 2026. Ayuntamiento de Huesca

La primera jornada terminará con un espectáculo itinerante de fuego, uno de los reclamos de la programación. Los puestos cerrarán a las 23.00 horas, aunque la actividad continuará al día siguiente desde por la mañana.

El sábado 31 de octubre será la jornada más larga para quienes quieran recorrer el mercado desde su apertura, prevista a las 11.00 horas.

A lo largo del día se sucederán actuaciones como Dextre Maestro, La bailarina y el dragón, Los antimúsicos del Rey, Elfos del sueño y Gigantes del bosque.

La música y las representaciones se alternarán con actividades para los más pequeños, entre ellas juegos renacentistas, pintacaras y atracciones ecológicas.

Cuando caiga la noche, llegarán nuevas propuestas de animación, pasacalles y espectáculos de fuego, con títulos como Trolerías sin rumbo, Destellos en la noche y Música de leyenda. El cierre de los puestos volverá a ser a las 23.00 horas.

El domingo 1 de noviembre será la última oportunidad para disfrutar de esta ambientación renacentista en Huesca. La actividad comenzará a las 11.00 horas con música tradicional, pasacalles y personajes itinerantes.

Entre las propuestas previstas figuran Sonidos del viejo mundo, La Santa Trinidad, Magos en tu jardín, El bosque encantado y Música entre especies y sisas. También regresarán personajes como Zurco el jorobado, dentro de una programación que combinará las actuaciones musicales con el teatro y la animación por las calles.

La tarde tendrá una de sus citas infantiles a las 18.30 horas, con la representación de La bailarina y el dragón. A continuación, a las 19.00 horas, el pregón de despedida pondrá el punto final a tres días de actividades.

Así, el Mercado Renacentista se presenta como una alternativa para quienes quieran aprovechar el final de octubre y el inicio de noviembre con un plan distinto.

Recorrer los puestos, descubrir antiguos oficios y encontrarse con músicos, bufones y espectáculos callejeros permitirá disfrutar del centro de Huesca desde otra perspectiva.

Cómo llegar

Para quienes quieran organizar una escapada desde Madrid, Huesca dispone de conexiones por carretera, tren y autobús.

En coche, el recorrido es de aproximadamente 380 kilómetros y puede llevar entre tres horas y 45 minutos y cuatro horas, según el tráfico.

El trayecto pasa por la A-2 en dirección a Zaragoza y continúa hacia Huesca por la red de autovías.

La escapada para los zaragozanos requiere menos tiempo, en una hora en coche se llega a la capital oscense.

Otra opción es viajar en tren desde Madrid hasta la estación de Huesca. El tiempo de viaje depende del servicio y del horario elegido, por lo que conviene consultar las conexiones disponibles antes de salir.