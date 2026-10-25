Abdesamad, dueño de un restaurante de tacos franceses en Zaragoza: "En un día han venido más de 1.000 personas"

El éxito de su primer establecimiento, abierto en septiembre del año pasado, ha llevado a Abdesamad Sajid a dar un nuevo salto en Zaragoza con su restaurante Co-Tacos.

Hace una semana abrió las puertas de un segundo local en la ciudad, junto a la plaza de toros de La Misericordia.

Co-Tacos es un restaurante de comida rápida inspirado en la cultura gastronómica francesa. Abdesamad, con raíces marroquíes, descubrió los tacos franceses durante un viaje de verano a su país.

"La verdad que me encantaron, así que me puse a investigar un poco sobre el tema. En realidad, en Marruecos los hacen diferente porque no le ponen queso", explica el joven.

Fue entonces cuando le surgió la inspiración: abrir su propia cadena de tacos franceses en Zaragoza. "No era algo que se hiciera aquí cuando empezamos hace un año y, como quería emprender, me pareció una buena idea", afirma.

Eso sí, en su restaurante siguen "fielmente" la receta francesa. "Me parece que hemos conseguido hacer muy buen producto", considera.

Inauguración

Y no es para menos pues, en la inauguración de la semana pasada, "más de mil personas se pasaron por el local desde que abrió a las 18:00 horas hasta que cerró a las 2:30".

Desde entonces, "está siendo una locura", asegura.

Un éxito que ya vivió con su primer establecimiento en la ciudad. Abrió las puertas de Co-Tacos en la calle Juan José Rivas en septiembre del año pasado. Abdesamad asegura que "en tan solo tres meses" ya había recuperado la inversión inicial.

Ante los "grandes resultados", el joven decidió ir un poco más allá. Aunque su intención es "crecer todo lo que sea posible".

El primer local abrió sus puertas en septiembre del año pasado y, según relata el emprendedor, en aproximadamente tres meses había recuperado la inversión inicial.

Un resultado que le permitió plantearse el siguiente paso.

Novedades

El nuevo local de la calle Ramón Pignatelli no tiene servicio delivery, aunque su intención "es ponerlo cuanto antes".

De momento, los tacos se sirven y se degustan en el propio local. Eso sí, con el objetivo de diversificar la oferta y llegar a más consumidores, han incorporado novedades en la carta.

El joven destaca las salsas de queso trufada y de queso boletus, dos opciones que aportan "nuevos matices a la receta tradicional".

A ellas se suman nuevos ingredientes y toppings que amplían "las posibilidades de personalización de los tacos".

Además, Abdesamad explica que también han incluido alternativas para vegetarianos y veganos.

"Muchas veces venían al local pero no podían comer nada porque hasta ahora solo trabajábamos con proteína animal, es decir, con pollo, ternera y demás", señala.

A partir de ahora, los tacos se pueden pedir de salmón o falafel (legumbres).

La idea del joven es seguir creciendo mucho más. "De momento probaremos con dos locales. Gracias a Dios, ha salido bien", celebra.

Eso sí, Abdesamad se muestra muy seguro al decir que, hoy en día, "si uno no emprende lo tiene muy difícil para vivir o, por ejemplo, comprarse un piso con un sueldo normal".

Es por eso por lo que, desde hace años, llevaba pensando una idea para crear su propio negocio de "los mejores tacos de la ciudad".