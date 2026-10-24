Montaje de Irene Gramage y una herencia. Canva y tiktok @herenciafirma

Irene, abogada: "Renunciar a la herencia en favor de un tercero puede interpretarse como donación y salir muy caro"

Según los datos del Consejo General del Notariado, en España se rechazaron 55.789 herencias durante el año 2025.

La mayoría de personas piensan que rechazar una herencia es un trámite sencillo, se limita a decir 'no' y ya está. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Hacer una mala gestión en la renuncia de la herencia puede suponer varios miles de euros perdidos.

Así lo explica la abogada experta en herencias Irene Gramage en sus redes sociales (@herenciafirma), quien afirma que este acto "puede salirte muy caro".

"Si renuncias sin informarte de qué tipo de renuncia estás haciendo, puede ser una renuncia en favor de un tercero", explica la abogada.

Un tercero que, a menudo es un familiar como un hermano y puede interpretarse por la Agencia Tributaria como una donación.

Al ceder los bienes a favor de un familiar específico, la acción se transforma jurídicamente en una donación gravable, lo que genera obligaciones fiscales imprevistas y elevadas.

"Antes de renunciar a una herencia, primero, calcula los impuestos y después mira a ver quién es tu sustituto, porque si no lo dices será la ley quien elegirá por ti", cuenta.

La ausencia de esta previsión deja la repartición en manos de la ley.

Los expertos coinciden

La asesoría jurídica Plana Ventura Garcés coincide en que renunciar a una herencia en favor de una persona concreta puede considerarse una donación a efectos fiscales.

Esto ocurre cuando el heredero rechaza la herencia, pero señala expresamente quién debe recibirla, por ejemplo, un hermano.

En ese caso, Hacienda entiende que primero se acepta la herencia, por la que se tributa en el Impuesto de Sucesiones, y después se dona al beneficiario, que deberá pagar el correspondiente Impuesto de Donaciones.

Cuándo no se considera una donación

La situación cambia cuando se trata de una renuncia "pura, simple y gratuita".

Es decir, cuando el heredero decide apartarse de la herencia sin designar a una persona concreta como beneficiaria.

En este supuesto, no se considera que exista una donación, ya que quien renuncia no llega a adquirir los bienes ni tributa por ellos.

La parte correspondiente pasa a los demás coherederos según las reglas sucesorias aplicables, y estos tributarán por lo que finalmente reciban.