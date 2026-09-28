Llega el mueble aparador en dos colores más elegante de la temporada: cuesta 150 euros tras una rebaja del 32%

Si hay un mueble que suele pasar desapercibido en los hogares, ese es el aparador.

En parte, se debe al tipo de objetos que solemos guardar en su interior, como vajillas, manteles, mantas de invierno o cristalería.

Hablamos de piezas que, en muchos casos, reservamos para ocasiones especiales y que utilizamos poco más que los domingos. Por eso, el aparador puede acabar convertido en uno de esos muebles que llevan toda una vida en casa sin que apenas reparemos en ellos.

Sin embargo, cambiarlo puede marcar la diferencia y dar un aire completamente nuevo al hogar.

En este sentido, destaca el mueble aparador Alsted, disponible en Jysk por 150 euros, con un 32% de descuento.

Mueble aparador Alsted. Jysk.

Características

Este aparador combina un diseño de líneas rectas, acabado en roble y patas elevadas, una fórmula que encaja especialmente bien en salones y comedores de estética contemporánea.

De hecho, su diseño prescinde de tiradores visibles para mantener un frontal limpio.

Cuenta con tres puertas y dos estantes interiores, de modo que ofrece espacio suficiente para guardar vajilla, menaje o cualquier otro objeto que se quiera mantener fuera de la vista.

Asimismo, su superficie con 160 cm de ancho puede emplearse también como punto de apoyo, siendo el espacio ideal para usarla como soporte de fotos, platas o cualquier otro elemento decorativo que combine con el diseño del hogar.

Puede escogerse en dos colores; el roble claro, a un precio de 150 euros tras aplicar la rebaja, y en roble oscuro, disponible por 239 euros.

Aparador Alsted en ambos colores. JYSK.

Otra de sus características principales reside principalmente en sus puertas, las cuales incorporan un sistema push-open y se abren con una ligera presión, sin tiradores que rompan su diseño.

En lo que a materiales se refiere, el aparador está fabricado en plástico ABS, fibras de madera, melamina, aglomerado y acero.

Finalmente, cabe destacar que este aparador es uno de esos muebles que ocupan bastante espacio en casa, con un ancho de 160 cm, una altura de 80 cm y una profundidad de 35 cm. El conjunto pesa 53 kilos y soporta hasta 50 kilos de carga.

Opiniones

Hoy en día las reseñas de los productos son casi más importantes que una buena ubicación en tienda. Con un 4.3 sobre 5 de valoración y más de 120 comentarios, este aparador es uno de los más escogidos de Jysk.

Entre las opiniones podemos encontrar comentarios como el de Alexandra, que señala: "Tiene muy buena pinta, las especificaciones y el aspecto son exactamente como en la página web. El montaje fue perfecto".

Mientras, otra clienta relata su experiencia destinando el aparador para otro uso diferente a un mueble de salón-comedor: "Lo compré como mueble bar para una caseta de jardín que aún no está construida, pero estoy seguro de que quedará perfecto. Excelente calidad y acabado".

En definitiva, el aparador Alsted tiene potencial suficiente para convertirse en uno de esos compañeros de salón que duran toda una vida.