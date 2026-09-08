El mercado ideal para visitar este 12 de septiembre: sorteo de un jamón, almuerzo y puestos con productos

Las vacaciones, al menos para la gran mayoría de los trabajadores, ya han llegado a su fin. Pero eso no significa que se acaben los planes diferentes, las escapadas y las ganas de disfrutar del fin de semana.

De hecho, este sábado 12 de septiembre se celebra uno de esos eventos que bien merecen una escapada exprés. Una cita perfecta para cambiar de aires, descubrir nuevos rincones y disfrutar de los productos de la tierra.

Se trata de la popular 'Candaniar', un mercado que reúne puestos de productores agrícolas y artesanos en el bello pueblo de Alquézar, en Huesca.

Así que, si eres amante de los productos de proximidad y de los pueblos con encanto, toma nota. A apenas una hora y media en coche de Zaragoza encontrarás un plan perfecto para este fin de semana.

Programación

La jornada del sábado 12 de septiembre arrancará a las 10 horas y se prolongará hasta las 19:30, con una programación pensada para recorrer la feria con calma y disfrutar de sus diferentes propuestas.

La mañana comenzará con la exposición y venta de productos de pequeños productores y artesanos.

Entre los principales representantes gastronómicos de esta zona destacan los vinos y licores con DO del Somontano, quesos de cabra y oveja, embutidos y dulces, entre otros.

A las 11 horas llegará uno de los momentos favoritos de la jornada. Se trata de un almuerzo popular de huevos fritos con longaniza en a noguera.

La programación continuará a las 13:30 horas con la tradicional rifa popular de un jamón, que tendrá lugar en la Plaza Rafael Ayerbe.

A las 19:30 se dará por terminada la actividad de los puestos, sin embargo, el plan continuará. A las 20 horas de la tarde, los Titiriteros de Binéfar llevarán al frontón, en la Calle Nueva, su obra de teatro 'En la boca del lobo'.

Desde el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Alquézar animan a todo el mundo a acercarse a la feria y, como manda la tradición, a salir a 'candaniar' por las calles y plazas.

Un pueblo precioso por descubrir

Si hablamos de pueblos bonitos en Aragón, Alquézar siempre sale en la conversación, junto con otros como Albarracín, Ansó o Aínsa.

Este municipio, de 328 habitantes, esconde en su interior todo un tesoro de calles empedradas, casas de piedra y patrimonio. De hecho, la Organización Mundial del Turismo y la UNESCO lo clasificó como uno de los 32 pueblos más bonitos del mundo y uno de los más bonitos de España.

Alquézar no solo conquista por sus calles y su arquitectura. El pueblo también guarda rincones como la Colegiata de Santa María, una iglesia gótica del siglo XVI declarada Monumento Nacional en 1931, además de su cuidado casco antiguo y el Museo Etnológico Casa Fabián.

Colegiata de Alquezar. Turismo Alquézar.

Y si lo que buscas es algo más de aventura, aquí tampoco faltan opciones.

Las famosas Pasarelas de Alquézar recorren acantilados y precipicios entre impresionantes paisajes, mientras que el Cañón del Río Vero esconde cuevas con pinturas rupestres de hace miles de años.

pasarelas-alquezar pasarelasdealquezar.com

En definitiva una opción a tener en cuenta para pasar un fin de semana diferente.