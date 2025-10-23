Un mozo de almacén en Inditex sobre su empleo: "Cobro 2.000 euros pero quedarse indefinido es prácticamente imposible"

Los almacenes de Inditex no solo son conocidos por gestionar la logística de una de las compañías más punteras del mundo, con una facturación en 2024 de 38.632 millones de euros. De hecho, uno de los datos que poca gente conoce es que su centro logístico ubicado en Malpica (Zaragoza) es el más grande de la compañía a nivel mundial, dando trabajo a cientos de trabajadores.

Estos lugares, también son muy mencionados en el día a día por tener la fama de ofrecer condiciones económicas considerablemente altas, teniendo en cuenta el sueldo medio que ofrecen otros competidores del mismo sector.

Sin embargo, ¿son estos salarios coherentes con el convenio actual? ¿Qué composición tiene esta retribución (complementos, pagas extra y sueldos base)? Al tratarse de una empresa cotizada, con alrededor de 50.000 empleados en España, podemos acceder a los datos oficiales, así como a miles de opiniones de los propios trabajadores.

¿Cuánto gana realmente un mozo de almacén en Inditex?

Según la plataforma de empleo Indeed, un operario logístico de Inditex cobra un promedio de 27.004 euros brutos al año, es decir, un total de 2.250,3 euros brutos al mes (prorrateadas las pagas extra). Este sueldo supone “un 51% por encima de la media nacional”, según se asegura desde el portal.

“Pagan bien, trabajas mucho y los pies se resienten bastante pero en general no está mal. Depende de con qué gente te toque es mejor o peor, con algunos compañeros y encargados daba gusto trabajar, pero con otros…” señala un empleado en Indeed. Otro, esta vez en Glassdoor, también menciona el tema del sueldo: “Pagan muy bien, pero quedarse indefinido es prácticamente imposible". Poniendo en relieve una problemática común en comentarios.

En Glassdoor, por ejemplo, también establecen el sueldo medio de un mozo de almacén en una media de 23.000 euros al año, pudiendo llegar a los 27.000 con los complementos. Pero, ¿cuáles son?

Beneficios adicionales

El sueldo de un mozo de almacén en Inditex está compuesto por un salario base al que pueden sumarse complementos como los pluses de nocturnidad y festividad (165,45 euros por festivo y 5,38 euros por hora nocturna, según datos de 2024). Además, algunos trabajadores reciben comisiones en función del rendimiento de su tienda.

El salario base varía según el tipo de contrato y las horas trabajadas. A este se añaden el plus por trabajar de noche o en días festivos, y las horas extra se pagan aparte. Los empleados también disfrutan de 15 pagas anuales, incluyendo tres extraordinarias.

Entre los beneficios adicionales, Inditex ofrece descuentos en todas sus marcas, acceso a seguros médicos con condiciones ventajosas y pago durante los periodos de baja por enfermedad. Según inofrmación publicada por la propia empresa.

Sin embargo, no debemos dejarnos llevar tan a la ligera por estos salarios, son varias las reseñas y las opiniones en redes sociales que destacan que el sueldo entre un operario logístico y un trabajador en tienda “no tiene nada que ver”.