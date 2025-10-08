Una vecina de Zaragoza critica duramente las Fiestas del Pilar 2025: “Está todo orientado para los adolescentes”

Las Fiestas del Pilar son, para la inmensa mayoría de los zaragozanos, uno de los mejores momentos del año. Calles rebosantes de gente, música, planes por cada esquina de la ciudad, ferias, toros y música en directo.

Sin embargo, no todos disfrutan del mismo modo. Mientras miles de jóvenes abarrotan los conciertos y las ferias, hay algún vecino reticente asegurando que cada vez se sienten menos identificados de una de las celebraciones que, según dice, ha cambiado su esencia.

Entre estas voces se encuentra Cristina, una vecina de 27 años del barrio de La Magdalena, que sin querer dar más datos personales, ha compartido a El Español de Aragón cuál es su punto de vista sobre los Pilares.

“Me pego todos los días anteriores con muchas ganas de Pilares, hasta que salgo la primera noche”, comentaba. “El fin de semana casi todo está imposible”, aludiendo a la masificación de las principales zonas de ocio, como el Casco o la Plaza del Pilar.

Esta zaragozana considera que las fiestas, según su punto de vista, “están completamente orientadas a los adolescentes” y que “las opciones de ocio para adultos son muy limitadas”, aseguraba a El Español.

Un testimonio que refleja una sensación compartida por parte de esa franja de la ciudadanía que se encuentra en la conocida ‘zona de nadie’. Eres demasiado mayor para salir a las típicas discotecas como Kenbo o Inopia, pero muy joven para limitarse a un simple vermut con posible tardeo.

“Si no compras ninguna entrada para el fin de semana, te quedas fuera. Y eso que ni el Casco ni en la Zona se puede estar en Pilares de la gente que hay”, señalaba la joven.

Siguiendo la tónica de esta opinión, no es muy complicado encontrar declaraciones de zaragozanos similares. Mely, usuaria en Twitter (@melycimballa), va más allá:

@FiestasPilarOfi Ni casas regionales, ni puestos por Independencia , ni mimos, ni musicas, ni actuaciones, se pierde totalmente el espíritu callejero de las fiestas del Pilar. Y ahora apenas fuegos artificiales. Todo restar, un desastre. Queremos salir a las calles y disfrutar — Mely (@melycimballa) October 8, 2025

No todo es malo

“Las charangas y las vaquillas son de lo mejor que hay. Además, si consigues entrada de la Oktober es super divertido”, afirmaba Cristina.

En líneas generales, solo vamos a encontrar opiniones positivas y zaragozanos disfrutando en las calles. Es una semana de emociones fuertes, planes de todo tipo y también, como no, de cierto contraste de opinión.

Lo cierto es que, en los días grandes, Zaragoza se desborda. Las largas colas, la falta de espacio o las aglomeraciones son parte del paisaje festivo, y obligan a los asistentes a planificar con antelación. Aun así, pocos renuncian a salir. Porque, con sus luces y sombras, las Fiestas del Pilar siguen siendo el acontecimiento más esperado del año para miles de zaragozanos.