Una turista catalana visita Zaragoza y no da crédito: "Me han dicho que no se podía entrar así al Pilar"

Las temperaturas han dado estos días una tregua a Zaragoza, que ha vivido una intensa ola de calor con varias jornadas por encima de los 40 grados. No obstante, el clima extremo no ha sido un impedimento para que muchos turistas visitaran la ciudad.

Así pues, en estas semanas de calor en pleno agosto, aunque las calles se han quedado desiertas en algunos momentos del día, los extranjeros se han encargado de que el sector turístico siga en movimiento. Estos han sido los protagonistas en los establecimientos de hostelería, en los negocios, museos, y en general, en las calles.

Es el caso de Marta, una joven de Barcelona, que ha visitado en los últimos días Zaragoza. En su paso por la capital aragonesa, vivió un curioso momento que compartió en sus redes sociales, concretamente en TikTok (@martitacomi), al entrar en el principal monumento de la ciudad, la Basílica del Pilar.

“Quiero contar una anécdota muy fuerte. Venimos de la Catedral del Pilar. Es un sitio turístico y la gente va como va, yo me voy a montar ahora en un coche y voy cómoda, con el calor que hace aquí. Viene una señora y me dice que no se puede entrar con ese vestido. Me ha llamado descocada en pocas palabras”, cuenta con cierto humor la turista catalana mientras pasea por la plaza del Pilar con su pareja.

Entonces, la joven defiende su vestimenta con que es turista, además aclara que no lleva un vestido, sino un pantalón y una camiseta.

“Entiendo que a la iglesia se va tapada por respeto a la gente. Pero soy turista, solo voy a entrar un momento a hacer dos fotos e irme, no voy a rezar”, comenta Marta. “La última vez que fui a misa fue en mi comunión”, añade.

“Qué mal cuerpo me ha puesto la señora, se me ha revuelto el bocadillo”, finaliza su vídeo.

Su publicación ha alcanzado casi 40.000 visitas en TikTok y ha tenido también repercusión en comentarios (más de 400).

Algunos de ellos coinciden con la queja de la turista: "Alucino... vas bastante normal", escribía un usuario. Mientras que otros reclaman que hay normas de vestimenta o que la iglesia es un lugar de culto sagrado al que no se puede ir con ciertas prendas. Además, había incluso quienes señalaban que probara “a visitar una mezquita”. "Se nota que no has estado en Italia, allí no te dejan entrar así en ningún templo", señalaba otra.

Durante su estancia en Zaragoza, la pareja también probó algunos restaurantes, como el que abrió hace poco más de un año en la zona universitaria, Voltereta Nueva Zelanda.