Lourdes se jubila y traspasa una histórica heladería de barrio en Zaragoza: "Tras tantos años, los clientes son como mi familia"

La heladería más antigua del barrio de Las Fuentes de Zaragoza (desde 1961) busca un nuevo inquilino. Lourdes, la actual heladera, se jubila y pone fin a su etapa en un negocio donde ha sido muy feliz: la Heladería Italiana, en la avenida Compromiso de Caspe, número 89. No obstante, los clientes habituales todavía tendrán tiempo de disfrutar de un helado artesanal de la mano de Lourdes.

La Heladería Italiana, propiedad del hijo de Lourdes, es un lugar histórico en el barrio de Las Fuentes. Lourdes lleva 16 años siendo su cara visible, pero el origen se remonta mucho antes. Y es que cuando esta familia cogió el local, Jesús, el anterior dueño, ya llevaba más de 30 años sirviendo helados.

Por el momento, la heladería ha anunciado su traspaso, pero la previsión es que la heladera se jubile definitivamente el próximo año. “Estamos dispuestos a enseñar a los nuevos. Queremos que haya una solapación para que los clientes no se queden sin nada”.

Y es que para Lourdes su clientela es lo más importante. “Son muchos años, se forma un vínculo, son como mi familia”, asegura. “Estoy muy a gusto, es una clientela muy maja. Me dicen ‘ay, Lourdes, qué vamos a hacer cuando tú no estés’”, cuenta. Así pues, tanto ellos como Lourdes se echarán mutuamente en falta. Eso sí, la heladera confiesa que también tiene ganas de descansar, sobre todo “de los calores”.

Sin duda, Heladería Italiana, que conserva su nombre original, es un negocio de referencia en el barrio y funciona “muy bien”. Incluso, este verano ha aumentado sus ventas. “Ha venido competencia, pero seguimos teniendo nuestros clientes”, subraya.

De hecho, aunque su principal nicho son los vecinos de la zona, Lourdes explica que tiene clientes “de toda Zaragoza” y se llevan su producto “hasta a Madrid”.

Tarrina de helado de Heladería Italiana. E.E.

Estos llegan hasta el número 89 de Compromiso de Caspe por la calidad de los helados artesanos (fabricados por su hijo y su nuera), así como del resto de su oferta: horchata casera, granizado casero… Sin olvidar, claro, el servicio cercano de Lourdes.

De esta forma, la actual heladera espera que los próximos dueños, si se llega a traspasar, continúen con la calidad que tanto les representa. Además, de cara a esa sucesión, cabe destacar que la heladería tiene licencia para abrir todo el año como bar (puede aprovecharse desde las 6.00 a las 2.00).

“Nosotros cerramos campaña en octubre, estamos cerrados en Navidad, pero el local se puede mantener abierto todo el año. Tenemos licencia definitiva de bar y cafetería, tenemos doradores, chimenea”, señala.

Características del local

Según consta en el anuncio de traspaso del local en Idealista, el precio es de 40.000 euros y 600 euros al mes de alquiler.

El establecimiento está reformado y en un estado perfecto para continuar la actividad. Tiene dos expositores principales con capacidad para 40 variedades de helado. Además del interior, cuenta con seis mesas en terraza y dos aseos.

Además, la superficie es de 140 metros cuadrados (70 metros cuadrados en planta calle y otros 70 en sótano). En el sótano se encuentran cinco congeladoras, estanterías para almacenamiento, vestuario y oficina.