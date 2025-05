Cierra una tienda de productos típicos tras más de 15 años en Zaragoza: "Fue mi apuesta, pero estoy desmoralizado"

Tras más de 15 años ofreciendo a los vecinos de Zaragoza los mejores productos típicos de Aragón, Ovidio Ortín tiene que decir adiós a su querida tienda. El aragonés ha decidido traspasar el negocio por motivos personales. Lo hace con pena, pero cansado de la situación reciente.

Hace dos meses Sabores del Maestrazgo bajó su persiana de la avenida Juan Carlos I, 12, en la zona de Aragonia. De esta manera, Zaragoza pierde una tienda con una gran trayectoria en la ciudad y la cual apostaba por los alimentos de la tierra.

En su tienda, Ovidio ofrecía diferentes tipos de productos, desde carnes y embutidos hasta frutas, verduras, vinos, cervezas, conservas, dulces y delicatessen. Todos ellos elaborados con materias primas de primera calidad y con el saber hacer de los productores locales.

Sin embargo, después de muchos años de trabajo y esfuerzo, el propietario ha decidido poner fin a su andadura al frente del negocio y traspasarlo. Hace dos meses que la tienda está cerrada y busca alguien para coger el relevo, pero si a finales del mes de mayo no hay ningún interesado, Sabores del Maestrazgo cerrará definitivamente. “Se traspasa local en perfecto estado, no necesita reforma y está totalmente acondicionado”, detalla el anuncio publicado en la Cámara de Comercio.

“La idea es que quien lo compre siga con el mismo concepto, vendiendo productos artesanos de Aragón”, señala. En ese sentido, Ovidio explica que la tienda “funcionaba bien” y se mantenía para cubrir los gastos. De hecho, insiste en que había una clientela fija que acudía allí para comprar alimentos locales y descubrir la riqueza gastronómica de la Comunidad.

Así pues, la decisión del traspaso de este comercio llega por “motivos personales”. El dueño vive en Teruel y tiene otros negocios, por lo que no podía estar muy a menudo en su tienda y últimamente había encontrado dificultades con los empleados.

“Me da mucha pena, son muchos años y fue una apuesta mía. Lo he intentado, pero he salido harto de la situación, desmoralizado. En los negocios, si no estás encima todos los días, no funcionan. Yo no estaba ahí, subía cada cierto tiempo. He confiado en mis trabajadores, siempre había estado la gente a gusto, pero ahora ha habido problemas”, resume Ovidio.

Por tanto, es consciente de que es hora de despedirse de ese pequeño y especial rincón y centrarse en otros proyectos.

Un catálogo delicioso

En Sabores del Maestrazgo han trabajado siempre con las mejores marcas y productos de Aragón para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los alimentos. En su catálogo web, explican con detalle lo que hay detrás de cada uno de ellos, dando su hueco a los productores, los verdaderos protagonistas.

Quesos El Acebo Trasmoz, Apícola Cinco Villas, Azafranes Jiloca, Biarritz Albás, Patés Uncastillo, Mermeladas Elasun, Secadero Sierra Maestrazgo, Azafranes La Carrasca y otras tantas empresas distribuidas por toda la geografía aragonesa y que podían encontrarse de manera cercana en el comercio zaragozano.