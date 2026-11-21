Decenas de ultras protagonizan una pelea a sillazos en el barrio del Actur antes del Real Zaragoza - Rayo Majadahonda

Decenas de aficionados ultras del Real Zaragoza y el Rayo Majadahonda se han visto involucrados este sábado en una pelea multitudinaria en la previa del encuentro de Primera RFEF que medía a ambos equipos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, han tenido que intervenir tanto efectivos de la Policía Local de Zaragoza como de la Policía Nacional. Este último cuerpo se ha hecho cargo del caso.

Los hechos han tenido lugar en los exteriores de un bar del zaragozano barrio del Actur, punto de encuentro habitual de aficionados desde que el conjunto blanquillo juega, de forma transitoria, en el Ibercaja Estadio.

El enfrentamiento ha dejado, al menos, una persona herida. Se han producido lanzamientos de sillas de las terrazas y otros elementos del mobiliario.

No constan detenidos, según han apuntado fuentes policiales.

Las imágenes de lo sucedido no han tardado en difundirse a través de las redes sociales. Fundamentalmente, a través de perfiles dedicados al mundo ultra.