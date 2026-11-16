Detienen en Tudela al presunto autor del falso aviso de bomba en Delicias: "Llamó porque llegaba tarde a coger el tren"

La Policía Nacional ha detenido en Tudela al presunto autor del aviso de bomba el pasado jueves en la estación Delicias de Zaragoza.

Como ha adelantado el programa de Aquí y Ahora de Aragón TV, el acusado llamó al 112 "dando todo lujo de detalles sobre la persona que portaba la supuesta mochila sospechosa".

Según expuso el detenido, su novia se disponía a coger un tren con destino a Tudela cuando, supuestamente, oyó a un varón decir que su mochila iba a explotar. Asimismo, facilitó todos los datos pormenorizados de su vestimenta y características físicas.

Ante la gravedad de los hechos comunicados, se activó todo el protocolo policial y de emergencias previsto al efecto, procediendo al bloqueo y desalojo del tren referido.

No obstante, según la investigación policial, el sospechoso habría sido el artífice de todo con la intención de parar el servicio porque "llegaba tarde a coger el tren".

Por tales hechos, este lunes, los agentes de la Policía Nacional han procedido a su detención en la localidad navarra de Tudela por un delito de desórdenes públicos.

La Policía Nacional ha trasladado un mensaje de responsabilidad y tranquilidad a la ciudadanía ante el incremento de avisos relacionados con la presencia de maletas, mochilas y otros objetos abandonados, que se están registrando en los últimos días en distintos puntos del territorio nacional.

Desde el cuerpo recuerdan que realizar deliberadamente falsos avisos sobre la existencia de artefactos explosivos, amenazas de bomba u otras situaciones de peligro puede constituir un delito, conforme a lo establecido en el artículo 561 del Código Penal.

De 3 meses a 1 año de prisión

Dicho artículo establece que "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento", podrá ser castigado con penas de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

"Este tipo de comportamientos no constituye una simple broma. Cada aviso obliga a los servicios policiales a comprobar la posible existencia de una amenaza y, cuando procede, a activar los correspondientes protocolos de seguridad, que pueden implicar el desplazamiento de unidades especializadas en desactivación de explosivos (TEDAX-NRBQ), guías caninos y otros recursos policiales y de emergencia", confirman desde la Policía Nacional.

Tras estos hechos, desde el cuerpo insisten en que la aparición de una maleta, mochila o paquete abandonado "no significa necesariamente que exista un riesgo real".

Por ello, se pide a los ciudadanos que "no se dejen llevar por rumores, eviten difundir informaciones no contrastadas y confíen en la actuación de los efectivos policiales".