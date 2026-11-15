Estafan a una mujer de 73 años con la reparación de su horno: pagó 70 euros a un falso técnico que nunca volvió

La Policía Nacional ha alertado de un repunte de las estafas en las que falsos técnicos de reparación de electrodomésticos se hacen pasar por profesionales de los servicios oficiales para engañar a sus clientes.

Una práctica que comienza habitualmente con una búsqueda en Internet y que ya ha dejado víctimas en Zaragoza.

Uno de los últimos casos conocidos ha tenido como víctima a una mujer de 73 años.

Tras sufrir una avería en su horno, buscó en Internet el servicio técnico de la marca para solicitar una reparación. Entre los números de teléfono que aparecían en los resultados de búsqueda encontró uno con el que contactó para concertar una visita.

Poco después, un supuesto técnico se presentó en su domicilio y le cobró 70 euros por el desplazamiento y la salida. Sin embargo, no le entregó ninguna factura ni recibo que acreditase el pago, tampoco documentación que justificase su visita.

Durante la inspección, el hombre le explicó que necesitaba determinadas piezas para reparar el horno, cuyo coste ascendería a otros 160 euros. Se comprometió a solicitarlas y regresar cuando las tuviera para terminar el trabajo.

La mujer esperó durante una semana, pero el técnico no volvió a ponerse en contacto con ella. Ante la falta de noticias, decidió buscar de nuevo el teléfono de la empresa y contactar directamente con el servicio oficial de la marca. Allí le confirmaron que ningún profesional de la compañía había acudido a su vivienda y que no tenían constancia de ninguna intervención.

Fue entonces cuando descubrió que había sido víctima de una estafa. Había pagado 70 euros a una persona que se había hecho pasar por un técnico oficial y que nunca llegó a realizar la reparación.

Se anuncian en Google

La Policía Nacional explica que este tipo de engaños comienza, por lo general, cuando alguien busca en Internet un servicio técnico para reparar un electrodoméstico.

Los estafadores aprovechan estas búsquedas para aparecer entre los primeros resultados, en ocasiones mediante anuncios patrocinados. Para ello utilizan nombres comerciales, referencias y logotipos que pueden confundirse con los de las marcas oficiales.

Una vez que consiguen el contacto, conciertan una visita y cobran cantidades por el desplazamiento, el diagnóstico o una supuesta reparación. En algunos casos aseguran que necesitan pedir piezas y prometen regresar para terminar el trabajo, pero finalmente desaparecen y dejan de responder a las llamadas.

Aunque cualquier persona puede caer en este engaño, la Policía advierte de que las personas mayores pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente si viven solas y tienen que gestionar una avería doméstica.

Recomendaciones

Ante el aumento de estos casos, la Policía Nacional recomienda comprobar siempre la identidad del profesional antes de contratar una reparación.

Entre sus consejos destaca no confiar únicamente en los primeros resultados de Google, ya que aparecer en las primeras posiciones o contar con un anuncio patrocinado no garantiza que se trate de una empresa oficial.

También aconseja comprobar los teléfonos de contacto y utilizar preferentemente los que figuran en los manuales de los electrodomésticos o en las páginas web oficiales de los fabricantes.

Además, conviene exigir siempre una factura o justificante de cualquier pago y documentación que acredite los trabajos realizados o las piezas solicitadas. La ausencia de estos documentos debe hacer desconfiar del supuesto profesional.