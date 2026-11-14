Una nueva maleta sospechosa obliga a interrumpir momentáneamente la circulación de trenes en Ayerbe

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de seguridad en la estación de Ayerbe (Huesca) tras recibir, alrededor de las 6.00 horas de este sábado,14 de noviembre, un aviso por la presencia de una maleta sospechosa.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca se han desplazado hasta las instalaciones ferroviarias para realizar las comprobaciones oportunas y descartar cualquier riesgo para las personas y las infraestructuras.

Hasta el lugar también se ha movilizado una unidad GEDEX (Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos), que ha inspeccionado el equipaje.

Tras la revisión, los agentes han comprobado que la maleta estaba vacía y que no existía ningún peligro.

Por su parte, Adif ha interrumpido momentáneamente la circulación ferroviaria mientras se desarrollaba el dispositivo de seguridad.

Este aviso en Ayerbe sería el cuarto registrado en Aragón en los últimos días.

Antes se habían producido otros dos episodios en Zaragoza (en la Estación Delicias y en la puerta de la sede del PSOE en Zaragoza) y uno más en Huesca, también relacionados con la presencia de equipajes sospechosos en instalaciones ferroviarias.