Guardia Civil en una imagen de archivo. EE

Muere un hombre de 86 años tras ser atropellado por un camión en Mesones de Isuela (Zaragoza)

Un hombre de 86 años ha fallecido horas después de ser atropellado por un camión articulado en la travesía de Mesones de Isuela (Zaragoza).

El accidente tuvo lugar este viernes, 13 de noviembre, alrededor de las 19.15 horas, en la carretera A-2302, a la altura del punto kilométrico 56.

En un primer momento, el peatón resultó herido de gravedad y fue evacuado para recibir asistencia sanitaria.

Sin embargo, falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del atropello.