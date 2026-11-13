Una mochila sospechosa activa una alerta por posible amenaza de bomba junto a la sede del PSOE en Zaragoza

La Policía Nacional está interviniendo en las inmediaciones de la sede del PSOE en Zaragoza tras localizar una mochila sospechosa que ha motivado un dispositivo de seguridad.

Agentes de las unidades de Guías Caninos y TEDAX se encuentran en el lugar realizando las comprobaciones necesarias para determinar si existe algún riesgo.

Como consecuencia de la intervención, la calle permanece cortada al tráfico mientras los efectivos policiales llevan a cabo las actuaciones correspondientes.

El suceso se produce después de que la sede socialista acogiera esta misma mañana a varios periodistas con motivo de un acto de campaña electoral.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más información sobre el contenido de la maleta ni sobre el posible alcance de la amenaza.

Fuentes del PSOE han detallado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que los agentes han recomendado utilizar la salida que da a la calle Basilio Boggiero. No se ha planteado ningún tipo de desalojo y la jornada transcurre con relativa normalidad.

Según informan, se ha alertado sobre la presencia de una mochila. Minutos después, la Policía Nacional ha acordonado la zona y se ha hecho cargo de la situación.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.