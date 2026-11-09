La Guardia Civil rescata a dos escaladores de Zaragoza con pocas luces: se les hizo de noche sin tener iluminación para ver

La Guardia Civil tuvo que rescatar este domingo a dos montañeros de Zaragoza con pocas luces.

Se trata de dos escaladores de 64 y 67 años que se encontraban en el macizo de Peña Rueba, en el término municipal de Murillo de Gállego.

La noche les sorprendió sin ningún tipo de iluminación artificial, lo que hizo que se perdieran y se quedaran enriscados en una zona de cortados y barrancos.

Esto obligó a activar al GREIM de Huesca, que se desplazó al lugar en vehículo oficial.

Tras localizar a los escaladores, los especialistas procedieron a acompañarlos hasta su vehículo particular, terminando la operación a las tres de la madrugada de este lunes.

Más evacuados

Al margen de este suceso, otras dos personas tuvieron que ser evacuadas este domingo en helicóptero tras sufrir sendos accidentes en el Pirineo.

El primero de ellos tuvo lugar en las inmediaciones de Yeba, en el término municipal de Fanlo, mientras que el segundo se produjo en el pico Nabaín, en Ascaso, en el término municipal de Boltaña.

El primer aviso se recibió a las 14.00, cuando se alertó de que un hombre de 68 años, vecino del Sobrarbe, había sufrido un accidente mientras realizaba labores de poda en las inmediaciones de Yeba.

Como consecuencia, han informado desde la Guardia Civil de Huesca, sufrió una fractura de cadera.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al herido, los equipos de rescate lo evacuaron en helicóptero hasta el hospital San Jorge de Huesca.

El segundo accidente se produjo a las 16.29 en el pico Nabaín, en Ascaso (Boltaña). En este caso, una senderista de 31 años y vecina de Zaragoza sufrió una rotura de fibras en una pierna tras tropezar mientras realizaba una ruta por la zona.

Al igual que en el primer rescate, se movilizaron efectivos del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Una vez localizada, la mujer fue evacuada en helicóptero y trasladada hasta un punto en el que pudo ser transferida a una ambulancia.