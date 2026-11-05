Muere un hombre de 83 años en un accidente de tráfico a la altura de Calatayud (Zaragoza): hay dos heridos

Un hombre de 83 años ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico entre dos turismos ocurrido este miércoles en la A-2, a la altura de Calatayud (Zaragoza).

El siniestro vial se ha producido a las 10:10 horas en el punto kilométrico 238 de la autovía, en sentido Barcelona.

Como consecuencia de la colisión, un señor de 83 años ha fallecido y su acompañante, una mujer, ha resultado herida grave, teniendo que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario.

Además, una tercera persona, de 34 años, ha sufrido heridas leves.

Hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza. También han intervenido Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Calatayud.