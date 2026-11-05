Un hombre intenta secuestrar a una menor ofreciéndole caramelos en Borja (Zaragoza) y está siendo investigado

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 48 años por un presunto delito de detención ilegal después de que intentara llevarse a una menor de 8 años a una vivienda de Borja (Zaragoza) con la excusa de darle caramelos.

La niña consiguió escapar y regresar a su domicilio, aunque antes el sospechoso la amenazó con volver a por ella si contaba lo sucedido a sus padres.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre, cuando la menor llegó al portal del edificio en el que reside con su familia, al mediodía.

Allí coincidió con un hombre que, después de saludarla, le ofreció golosinas como pretexto para llevarla a una vivienda situada en el mismo portal.

Según la denuncia presentada por el padre, el individuo llegó a agarrarla del brazo y tirar de ella para conseguir que le acompañara.

Sin embargo, la pequeña logró zafarse y huir hasta su casa.

Antes de marcharse, el hombre le advirtió de que, si contaba lo ocurrido a sus padres, volvería a por ella.

El dibujo de la niña

La investigación de la Guardia Civil de Tarazona permitió localizar al presunto autor de los hechos gracias, en parte, a la descripción que aportó la menor.

La niña realizó un dibujo en el que plasmó los rasgos físicos que recordaba del hombre, incluidos los tatuajes que llevaba en los brazos y una cicatriz en el rostro.

Además, explicó que ya había visto a esa persona en otras ocasiones en un parque cercano a su domicilio.

El boceto resultó relevante para orientar las pesquisas.

Los agentes realizaron diferentes gestiones y dispositivos de búsqueda por la localidad hasta conseguir identificar a un hombre cuya descripción física coincidía con la facilitada por la pequeña. También encajaban los tatuajes y la ropa que vestía el día de los hechos.

Finalmente, la Guardia Civil localizó al sospechoso el pasado 30 de octubre. Se trata de un hombre de 48 años, de nacionalidad española y vecino de una localidad próxima a Borja, al que se investiga por un supuesto delito de detención ilegal.

La Guardia Civil ha destacado la memoria y capacidad de observación de la menor, cuyo dibujo proporcionó una referencia visual que resultó de utilidad para identificar al investigado.