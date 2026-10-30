Montaje del jabalí corriendo por Paseo Independencia y los daños de un restaurante en San Clemente. PN / E.E

Investigan la muerte a cuchilladas del jabalí que sembró el caos e irrumpió en un bar del Casco (Zaragoza)

La muerte de un jabalí en el interior de un establecimiento hostelero del centro de Zaragoza durante la madrugada del pasado 18 de octubre ha sido objeto de una investigación de la Policía Nacional para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Los agentes han reconstruido lo ocurrido a partir de las declaraciones de testigos, personas perjudicadas e implicadas en el suceso, además de recabar información sobre las circunstancias que rodearon la muerte del animal.

El recorrido del jabalí

Todo comenzó alrededor de las 00:40 horas, cuando varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local recibieron un aviso por la presencia de un jabalí en la vía pública, en las inmediaciones de las calles Asalto y Jorge Cocci.

El animal, que se encontraba visiblemente asustado, comenzó a correr por diferentes calles de la ciudad. Ante esta situación, los agentes organizaron un dispositivo coordinado para seguir sus movimientos, intentar cercarlo y evitar posibles daños a peatones y conductores.

En el operativo también colaboró el servicio de bomberos URRA (Unidad de Rescate y Recuperación Animal).

Durante su recorrido, el jabalí atravesó numerosas vías del centro de Zaragoza, entre ellas Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, paseo de la Mina, plaza de los Sitios, paseo de la Independencia, Coso y Alfonso I.

Además, durante su huida ocasionó daños en la puerta de acceso de un bar situado en la calle San Clemente.

Embistió a una mujer

Finalmente, el jabalí consiguió acceder al establecimiento hostelero El Jardín del Temple, situado en la calle Temple. Una vez dentro, se introdujo en los aseos y embistió a una mujer, que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Miguel Servet para recibir asistencia sanitaria.

Según las declaraciones recogidas durante la investigación policial, el propietario del establecimiento, con la ayuda de varios clientes, logró sujetar al animal por la cola y conducirlo hasta la parte trasera del local.

Sin embargo, el jabalí continuó forcejeando para liberarse de quienes lo retenían. Ante la peligrosidad de la situación y el riesgo de que pudiera embestir y causar lesiones a otros clientes, el propietario manifestó que utilizó un cuchillo del propio establecimiento para sacrificarlo.

Tras lo ocurrido, la Policía Local se encargó de retirar el cuerpo del animal. Personal de FCC realizó su traslado y quedó depositado a disposición del servicio correspondiente del Gobierno de Aragón.

Asimismo, los agentes recibieron el cuchillo presuntamente empleado para acabar con la vida del jabalí. Se trata de un utensilio con mango de plástico negro y una hoja de sierra de aproximadamente 20 centímetros.

La Policía Nacional ha tomado declaración a testigos, perjudicados y personas implicadas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del animal.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, todas las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción, Plaza n.º 8, de Zaragoza, para su conocimiento y valoración por parte de la autoridad judicial competente